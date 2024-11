* Geordneter Aufwärtstrend* Fundamentale Rahmenbedingungen unverändert bullish* Diese Goldminen empfehlen wir

Liebe Leser,



vorige Woche hatte ich Ihnen die Korrektur des Goldpreises und der Minenaktien als eine exzellente Kaufgelegenheit nahegelegt, da es weder aus fundamentaler noch aus charttechnischer Sicht Hinweise auf ein Ende der Edelmetallhausse gibt. Ganz im Gegenteil, alle Treiber dieser Hausse sind in vollem Umfang intakt.



Selbst wenn die neue Trump-Regierung wie einst Ronald Reagan sehr erfolgreich sein sollte und - im Unterschied zu Reagan - Weichenstellungen vornehmen sollte, mit denen die exzessive Staatsverschuldung eingedämmt werden könnte, würden sich die Effekte erst mit großer zeitlicher Verzögerung einstellen. Kurz- bis mittelfristig würde sich die geld- und fiskalpolitische Lage zunächst weiter verschlechtern und die Goldhausse befeuern. Details dazu lesen Sie in der am Dienstag, den 26.11.2024 erscheinenden Dezember-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren.

