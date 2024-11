Der Arzneimittelhersteller Dermapharm verzeichnet eine deutliche Kurserholung an der Frankfurter Börse. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 37,70 Euro und konnte damit innerhalb des letzten Monats einen beachtlichen Anstieg von 20,93 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Grünwalder Pharmaunternehmens beläuft sich derzeit auf 2,0 Milliarden Euro.

Teilnahme am German Equity Forum

Das Unternehmen wird am 25. November 2024 am German Equity Forum teilnehmen, wo es sich Investoren und Analysten präsentieren wird. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttete Dermapharm bereits eine Dividende von 0,88 Euro je Aktie an seine Anteilseigner aus.

