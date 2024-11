Der Halbleiterspezialist Monolithic Power Systems verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Kursbewegung an den Börsen. Der Aktienkurs liegt per 23. November bei 556,10 Euro und weist damit einen Tagesverlust von 0,25 Prozent auf. Besonders auffällig ist die Entwicklung im letzten Monat, in dem das Wertpapier einen Rückgang von 20,16 Prozent verbuchen musste. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 27,0 Milliarden Euro.

Aktuelle Dividendenpolitik

Das Unternehmen hält an seiner stabilen Dividendenpolitik fest. Für das laufende Jahr 2024 wurden bereits drei Quartalszahlungen von jeweils 1,25 USD pro Aktie ausgeschüttet. Die letzte Dividendenzahlung erfolgte Ende September 2024.

