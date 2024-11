© Foto: Christian Charisius - picture alliance/dpa

Die Community um Evotec ist in Aufruhr, nachdem am 22.11. das Übernahmeangebot seitens Halozyme zurückgezogen wurde. Der Kurs von Evotec fiel daraufhin um fast 15% aber die Mehrheit der User ist dennoch erleichtert.Auch in dieser Woche war der Übernahmepoker um Evotec das heißeste Thema im wO-Forum. Auf über 700 Beiträgen seit Montag diskutierten die Nutzer über die Zukunft des Hamburger Biotechunternehmens und das Übernahmeangebot durch Halozyme Therapeutics. Besonders, nachdem Evotec am Dienstag, dem 19. November verlauten ließ, dass man sich gegen eine Übernahme zur Wehr setzen würde (wallstreetONLINE berichtete) und nachdem Gerüchte die Runde machten, Evotec hätte als Berater die …