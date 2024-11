Chur (ots) -An der heutigen Mitgliederversammlung von TREUHAND|SUISSE wurde Nationalrat Lars Guggisberg zum neuen Zentralpräsidenten gewählt. Er übernimmt das Amt von Nationalrätin Daniela Schneeberger, die unseren Verband während elf Jahren mit grossem Engagement und einem starken politischen Einsatz für die Treuhandbranche geführt hat.Lars Guggisberg bringt eine breite Erfahrung in Wirtschaft und Politik mit. Als Nationalrat und Direktor des Gewerbeverbands Berner KMU setzt er sich seit Jahren aktiv für die Anliegen der KMU in der Schweiz ein. In seinen bisherigen Funktionen bewies er besonderes Engagement für wirtschaftliche und rechtliche Belange und konnte mit fundierten Kenntnisse im Finanzwesen überzeugen. Seine parlamentarische Arbeit konzentriert sich auf Themen der Umwelt, Raumplanung und Energie, in denen er als Mitglied der zuständigen Nationalratskommission aktiv ist. Darüber hinaus engagiert er sich in der Finanzkommission des Nationalrats und setzt sich für eine nachhaltige und solide Finanzpolitik ein.Daniela Schneeberger, die das Amt seit 2013 innehatte, hat TREUHAND|SUISSE mit ihrer Weitsicht und ihrem Einsatz für die Treuhandbranche geprägt. Unter ihrer Leitung wurden zahlreiche Initiativen lanciert, um die berufliche Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Branche nachhaltig zu stärken. Sie verabschiedet sich aus dem Amt mit einem beachtlichen Leistungsausweis und grossem Dank der Mitglieder.Lars Guggisberg bringt als neuer Zentralpräsident die idealen Voraussetzungen mit, um die Arbeit von Daniela Schneeberger fortzuführen und neue Impulse zu setzen. Mit seiner Erfahrung und Vernetzung möchte er die Sichtbarkeit der Treuhandbranche weiter stärken und das Vertrauen in die Dienstleisterinnen und Dienstleister dieses Bereichs fördern.Pressekontakt:TREUHAND|SUISSEVanessa J. Jenni, Geschäftsführerin077 409 97 20v.jenni@treuhandsuisse.chOriginal-Content von: TREUHAND|SUISSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095702/100926089