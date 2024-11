© Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Welche Folgen hat Donald Trumps erneuter Wahlsieg für die Finanzwelt und US-Aktien im globalen Vergleich? Darüber spricht Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, bei wO TV.wallstreetONLINE: Herr Halver, US-Aktien sind weiterhin führend im globalen Vergleich. Was macht denn die Wall Street so widerstandsfähig und attraktiv für Anleger? Robert Halver: Na gut, wir haben einen neuen Präsidenten, der durchregieren kann in beiden Häusern des Parlamentes, im Senat und Repräsentantenhaus. Das erklärte Ziel war ja, dass die Wirtschaft gestärkt werden soll. Es geht ja nicht nur darum, dass man im Rohstoffsektor weiter stark sein soll, im Hightech Sektor, bei KI. Nein, der …