Uranus, der siebte Planet in unserem Sonnensystem, wird immer kälter. Forscher:innen haben nun eine starke Theorie, warum das so ist. Die Sonne ist schuld. Der zwischen dem Saturn und Neptun liegende Uranus nimmt eine Sonderstellung unter den Planeten unseres Sonnensystems ein. Während die Rotationsachse der meisten Planeten senkrecht zu ihrer Umlaufbahnebene steht, hat Uranus einen extremen Neigungswinkel von 98 Grad. Uranus: Sonderling in unserem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...