Palantir-CEO Alex Karp hat in den vergangenen Monaten Aktien seines Unternehmens in Milliardenhöhe verkauft, was bei Anlegern für Unsicherheit sorgt. Während die Aktie nach einer beeindruckenden Kursrally auf Höchstständen gehandelt wird, werfen Analysten Zweifel an der aktuellen Bewertung auf.Palantir-CEO stößt Aktien in Milliardenhöhe ab - Markt gerät unter Druck In den letzten drei Monaten hat Alex Karp, CEO von Palantir, Aktien seines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...