Die Mowi ASA verzeichnet zum Ende November 2024 eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs des norwegischen Lachsproduzenten stieg am 22. November auf 17,47 EUR, was einem Tagesplus von 1,88 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich konnte das Papier eine beachtliche Steigerung von 8,99 Prozent erzielen, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 9,65 Prozent ebenfalls eine aufwärts gerichtete Tendenz aufweist.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 9,0 Milliarden Euro und 517,1 Millionen ausstehenden Aktien behält der weltweit größte Lachszüchter seine starke Position im Markt. Der aktuelle Kurs liegt 17,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 4,54 Prozent besteht.

