Zhoushan, China (ots/PRNewswire) -Investieren Sie in ZhoushanWin Great FutureEin Bericht des Zhoushan Municipal Investment Promotion Center:Zhoushan liegt am Schnittpunkt der östlichen goldenen Küstenlinie und der goldenen Wasserstraße des Yangtze-Flusses in China und genießt seit langem das Ansehen eines "buddhistischen Landes, einer Fischerstadt und einer Hafenstadt".Gesamtfläche von 22.200 km2, davon 20.800 km2 Seefläche und 1.440 km2 Landfläche, 2.085 Inseln unterschiedlicher Größe, zwei Bezirke Dinghai und Putuo und zwei Kreise Daishan und Shengsi, 1,2 Millionen Einwohner.In den letzten Jahren hat Zhoushan sein Investitionsumfeld kontinuierlich verbessert und eine Reihe von hochkarätigen Großveranstaltungen wie die IPEC, die Boeing-Zuliefererkonferenz, die Internationale Inseltourismuskonferenz usw. ausgerichtet. Eine Reihe bekannter Unternehmen aus dem In- und Ausland haben sich in Zhoushan niedergelassen.SCHLÜSSELINDUSTRIE1 Grüne Petrochemie und Industrie für neue WerkstoffeUnser Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung von Projekten im Bereich Petrochemie und neue Werkstoffe, wie z. B. hochwertige Polyolefine, spezielle technische Kunststoffe, thermoplastische Elastomere, funktionelle Folienmaterialien, Hochleistungsfasern und -verbundstoffe, hochwertige Elektronikchemikalien, hochwertige Spezialchemikalien, biologisch abbaubare Kunststoffe und neue Energiematerialien.2 Verbrauchsabwicklungszentrum für Energie, Ressourcen und landwirtschaftliche ProdukteUnser Schwerpunkt liegt auf der Einführung von Kernprojekten für industrielle und derivative Dienstleistungen wie Lagerhaltung und Logistik, Handel und Transaktionen sowie Finanzabwicklung für Energie, Ressourcen und landwirtschaftliche Produkte in sieben Kategorien von Massengütern, nämlich Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Kohle, Getreide, Nichteisenmetalle und hochwertige Proteine.3 Schiffbau und Meerestechnik MaschinenbauindustrieUnser Schwerpunkt liegt auf Schiffbauprojekten wie Schiffen mit neuem Energieantrieb, Spezialtransportschiffen, Vergnügungsjachten und anderen charakteristischen Schiffen, Schiffsausrüstungsprojekten wie High-End-Schiffsausrüstung, intelligenten Schiffssystemen, Kommunikations- und Navigationsausrüstungen, Projekten zur Herstellung von schwimmender Hochseetechnik wie Offshore-Öl- und -Gasbohrungen, Offshore-Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung.4 Digitale SchifffahrtsindustrieUnser Schwerpunkt liegt auf der Einführung von vorgelagerten Projekten zur Herstellung von Kernteilen und Ausrüstungen im Zusammenhang mit digitalen Schifffahrtstechnologien, wie z. B. 3D-Wahrnehmungstechnologie für die Luft- und Raumfahrt und die Schifffahrt, Big-Data-Technologie für die Schifffahrt, Vermessungs- und Kontrollsysteme für die Schifffahrt, sowie Projekte zur Herstellung von Vermessungs- und Kontrollplattformen, wie z. B. unbemannte Boote und unbemannte Flugzeuge.5 Saubere Energie und Ausrüstung FertigungsindustrieUnser Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung von Projekten wie Photovoltaikanlagen, Energiespeicheranlagen, Wind- und Solarenergieanlagen, umfassende LNG-Nutzung, integrierte Wasserstoffproduktion, -speicherung, -transport, -betankung und -nutzung sowie Kernenergie, Gezeitenenergie (Strömungsenergie), Biokraftstoffe und CCUS-Technologieanwendungen.6 FischereiindustrieUnser Schwerpunkt liegt auf der Einführung von Projekten in den Bereichen Marikultur, Meeresfischerei, intensive Verarbeitung aquatischer Produkte, moderner Handel und Gewerbe, Fischerei-Tourismus und -Freizeit, marine Biopharmazie, Kühlkettenlogistik, High-End-Ausrüstung und High-Tech-Dienstleistungen.7 Meeres- und KulturtourismusUnser Schwerpunkt liegt auf der Einführung von Projekten wie hochwertigen Resorts, Freizeitsport, Offshore-Sightseeing, Meditation und Gesundheit, Digital- und Kulturtourismus, um eine einzigartige urbane Küstenzone zu schaffen und eine Stadt der Musik, eine Stadt der Sportveranstaltungen und eine Stadt der Filmstudios zu errichten.8 Hafen- und Schifffahrtslogistik und Maritimer DienstleistungssektorWir stellen zwei Arten von Hafen- und Schifffahrtslogistikprojekten vor, nämlich Hafendienste und Schifffahrtsdienste, sowie fünf Arten von maritimen Dienstleistungsprojekten, nämlich Ankerplatzversorgung, Seemannsdienste, Schiffshandel, Schiffswartung und Schiffsfinanzierung.9 Moderne LuftfahrtindustrieUnser Schwerpunkt liegt auf der Einführung von Projekten zur Herstellung von Teilen und zur Montage von Ausrüstungen wie unbemannten Luftfahrzeugen, allgemeiner Flugausrüstung und Flughafenausrüstung sowie auf damit verbundenen Dienstleistungsprojekten wie Flugzeuglieferung, Finanzierungsleasing und Luftfahrtschulung.Zhoushan Municipal Investment Promotion Centerhttp://zsinvest.zhoushan.gov.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2558908/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stadtisches-zentrum-fur-investitionsforderung-in-zhoushan-aufbau-einer-modernen-ocean-city-302314755.htmlPressekontakt:SHIGUANG LI,investzhoushan@hotmail.com,+86-05808880003Original-Content von: Zhoushan Municipal Investment Promotion Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177488/5915293