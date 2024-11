© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Warren Buffett sieht derzeit Entwicklungen, die der Mehrheit verborgen bleiben.Die amerikanischen Aktienmärkte, Bitcoin und Gold markieren derzeit fast täglich neue Allzeithochs. Während viele Anleger jubeln und vermehrt investieren, kann sich einer der besten Investoren aller Zeiten derzeit gar nicht für eine der Anlageklassen begeistern und kauft stattdessen kurzlaufende US-Staatsanleihen. Warren Buffett reduzierte in den vergangenen Quartalen in Summe seinen Aktienbestand. So hat er bedeutende Positionen seines Portfolios wie Apple und Bank of America deutlich reduziert. Während seine Holding Berkshire Hathaway Ende September 2024 Vermögenswerte in Höhe von 1.147.251 Millionen US-Dollar …