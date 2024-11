Zürich (ots) -Die 19. Berufsmesse Zürich schloss am Samstag, 23. November 2024, ihre Tore und verzeichnete einen bemerkenswerten Besucheransturm. Rund 62'000 interessierte Besucherinnen und Besucher aus 10 Kantonen nutzten die Möglichkeit, sich während der letzten fünf Tage auf dieser umfassenden Berufswahlplattform zu informieren. Die Veranstalter, der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich sowie die Messe Zürich, freuen sich über einen Anstieg von fast 14 Prozent an Besuchenden im Vergleich zur letzten Ausgabe.Vom 19. bis 23. November 2024 besuchten insgesamt 61'807 Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen die Berufsmesse Zürich. Darunter waren 25'899 Oberstufenschülerinnen und -schüler, die die Messe im Klassenverband erkundeten. Im Vergleich zur letzten Durchführung im Jahr 2023 ist dies ein Anstieg von 13 Prozent. Diese Zahlen bestätigen das grosse Bedürfnis nach einer Plattform, die den direkten Austausch zwischen Berufsverbänden und Lehrbetrieben sowie den interessierten Jugendlichen fördert. Viele Eltern nutzten die schulfreien Nachmittage und den Samstag, um gemeinsam mit ihren Kindern die Vielfalt der Lehrberufe und die sich verändernden Berufsbilder zu entdecken.Interaktives Rahmenprogramm begeistertDie Kurzvorträge zu Themen rund um die Berufswahl waren sehr gut besucht. Im Bewerbungscampus konnten die Jugendlichen professionelle Bewerbungsfotos erstellen und mit Experten aus der Wirtschaft Vorstellungsgespräche simulieren. Zudem fanden während der fünf Messetage die Berufsmeisterschaften der Fachmänner und Fachfrauen Gesundheit (FaGe) sowie der Fachmänner und Fachfrauen Betreuung (FaBe) statt. Am Samstag wurden Ursina Caviezel (1. Platz), Alina Livia Senn (2. Platz) und Sara Bickel (3. Platz) als beste FaBe, Fachrichtung Kinder, ausgezeichnet. Ein weiteres Highlight war das Finale des Schreinermeister-Cups am Freitag, bei dem Jeremy Barrot als Sieger gekürt wurde.Prominente Gäste setzen AkzenteDie Eröffnungsfeier mit der Bildungsdirektorin Silvia Steiner und dem Coop-CEO Philipp Wyss bildete den Auftakt zur Berufsmesse Zürich. Silvia Steiner meinte, es gebe keinen besseren Ort als die Berufsmesse Zürich, um den Puls der Berufsausbildung zu spüren. Wer einen passenden Berufsweg finden wolle, müsse auch einen passenden Betrieb finden - und umgekehrt. Philipp Wyss, der seit 2021 die Coop-Gruppe leitet, gab als Gastreferent Einblick in die Ausbildungsstruktur des Unternehmens. "Vom Lehrling zum CEO - mit dem dualen Ausbildungssystem ist alles möglich" - das Motto seines Referats passte zu seiner eigenen Biografie: Wyss selber startete seine Berufskarriere mit einer kaufmännischen Ausbildung und liess eine Metzgerlehre folgen. Für ihn ist eine Lehre "der Anfang des Lebens, der Anfang von etwas Grossem".Stärkung der BerufsbildungDie hohe Besucherzahl und die positive Resonanz auf die Veranstaltung bestätigen die zentrale Rolle der Berufsmesse Zürich als Plattform für die berufliche Orientierung und Ausbildung. Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich und die Messe Zürich sind stolz auf den Erfolg der Messe und die Möglichkeit, Unternehmen und Talente zusammenzubringen.Starke PartnerOrganisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der Messe Zürich. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.Die nächste Berufsmesse Zürich findet vom 18. bis 22. November 2025 in der Messe Zürich statt.Medienmitteilungen und Bildmaterial sind abrufbar unter www.berufsmessezuerich.ch/medien.Pressekontakt:Patrizia Ciriello, Marketing & Communications ManagerMCH Messe Schweiz (Zürich) AG | CH-8050 ZürichTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.chOriginal-Content von: Berufsmesse Zürich / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008928/100926091