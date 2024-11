Sektor-Leader: Kernkraft-Aktien

Die Nachfrage nach Kernenergie steigt!

Viele Länder setzen verstärkt auf saubere und nachhaltige Energiequellen. Der Trend der Kernenergie erlebt gerade eine bemerkenswerte Renaissance. Der steigende Bedarf wird besonders durch das Bestreben vieler Länder, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen, angetrieben. Die Nachfrage nach Kernenergie als eine effiziente und kohlenstoffarme Energiequelle steigt.

Hier nun aber unsere Top-Kandidaten:

Oklo (OKLO)

Oklo ist ein Unternehmen für Kernspaltungstechnologie und Kernbrennstoff-Recycling. Es entwickelt fortschrittliche Brennstoffrecyclingtechnologien in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium der Vereinigten Staaten und den United States National Laboratories. Oklo beschäftigt sich dabei mit der Entwicklung von schnellen Kernspaltungskraftwerken, um saubere und erschwingliche Energie in großem Maßstab bereitzustellen. Das Unternehmen liefert rund um die Uhr saubere Energie für Rechenzentren, Fabriken, Industrieanlagen, Gemeinden und Verteidigungseinrichtungen. Oklo bietet Wärme und Strom über Stromabnahmeverträge an. Die Reaktoren des Unternehmens können gebrauchten Kernbrennstoff in saubere Energie umwandeln.

Nano Nuclear Energy (NNE)

Nano Nuclear Energy ist ein Kernenergieunternehmen im Anfangsstadium und konzentriert sich auf die Entwicklung von kleineren, billigeren und sichereren fortschrittlichen, tragbaren und sauberen Energielösungen unter Verwendung von proprietären Reaktorkonstruktionen. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche nukleare Mikroreaktoren, insbesondere ZEUS, einen Festkern-Batteriereaktor, und ODIN, einen Niederdruck-Salzkühlungsreaktor. Mit diesen Produkten treibt das Unternehmen die Entwicklung von tragbaren, bedarfsgerechten, fortschrittlichen nuklearen Mikroreaktoren voran.

Vistra (VST)

Vistra ist ein integriertes Einzelhandels- und Stromerzeugungsunternehmen. Der Verkauf von Strom und Erdgas findet an Privatkunden, kleine Unternehmen sowie Gewerbe- und Industriekunden statt. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Stromerzeugung, Energiegroßhandel und -einkauf, Rohstoffrisikomanagement, Brennstoffproduktion und Brennstofflogistikmanagement tätig. Vistra verfügt über eine installierte Erzeugungskapazität von etwa 41.000 Megawatt.

Nuscale Power (SMR)

NuScale Power ist ein Anbieter von fortschrittlicher Nukleartechnologie für kleine modulare Reaktoren. Die bahnbrechende SMR-Technologie des Unternehmens basiert auf dem NuScale Power Module, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der jeweils 77 Megawatt Strom oder 250 Megawatt Wärmeleistung erzeugen kann. Durch eine Reihe flexibler Konfigurationen kann die Leistung bis auf 924 Megawatt Strom (12 Module) Leistung skaliert werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. NuScale beliefert verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen.

Tagescharts vom 22.11.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.11.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NNE und VST hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.