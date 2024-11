Die KION GROUP verzeichnet am Freitag eine positive Kursentwicklung an der Börse. Der Intralogistik-Konzern notierte zuletzt bei 32,39 Euro, was einem moderaten Anstieg entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden Euro bleibt das Frankfurter Unternehmen ein bedeutender Akteur im Industriesektor.

Wichtige Termine im Blick

In der kommenden Woche stehen für KION gleich zwei bedeutende Veranstaltungen an: Die Teilnahme an der Kepler Cheuvreux One Stop Shop Amsterdam Conference sowie am German Equity Forum am 26. November 2024. Anfang Dezember folgt die Präsenz auf der Berenberg European Conference, wo sich der Flurförderzeug-Spezialist der Investment-Community vorstellen wird.

