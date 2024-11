Die Sartorius AG verzeichnet nach einem längeren Abwärtstrend eine bemerkenswerte Kehrtwende an den Börsen. Der Göttinger Pharmazulieferer konnte in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung aufweisen, wobei die Aktie eine Aufwärtsbewegung von 4,40 Prozent verzeichnete. Der aktuelle Kurs liegt bei 212,00 Euro, was einer leichten Veränderung von -0,09 Prozent zum Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 7,9 Milliarden Euro.

Anstehende Unternehmensaktivitäten

In den kommenden Wochen stehen wichtige Termine für das Unternehmen an. Am 3. Dezember wird Sartorius an der Berenberg European Conference teilnehmen, gefolgt von der BNPP Exane DILS Conference am 11. Dezember, wo sich das Unternehmen Investoren und Analysten präsentieren wird.

Sartorius Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...