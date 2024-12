DJ Tui übertrifft Prognose und stellt weiteres Wachstum in Aussicht

DOW JONES--Tui hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 mit seinem Umsatz- und Ergebniswachstum seine eigene Prognose und die Markterwartungen übertroffen. Der Reisekonzern profitiere von einer robusten Nachfrage, insbesondere bei Übernachtungen in Hotels & Resorts sowie bei Kreuzfahrten. Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der seit fast einem halben Jahr wieder im MDAX notierte Konzern weiteres Wachstum. Zudem bestätigte er seine Mittelfristziele.

"Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück, in dem wir auch unser Finanzprofil deutlich verbessert haben", sagte Finanzvorstand Mathias Kiep laut der Mitteilung. "Der positive Cashflow führte zu einer signifikanten Reduzierung der Nettoverschuldung."

In den zwölf Monaten per Ende September stieg der Umsatz um 12,1 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sprang um knapp ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn nach Steuern von 707,4 Millionen Euro, ein Plus von 55,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn kletterte um knapp 66 Prozent auf 507,1 Millionen Euro.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 22,8 Milliarden, einem bereinigten EBIT von 1,29 Milliarden Euro und einem Konzerngewinn von 511 Millionen Euro gerechnet. Tui selbst hatte ein Wachstum des bereinigten EBIT um mindestens 25 Prozent und ein Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Tui einen Umsatzanstieg von 5 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent, insbesondere aufgrund der Erwartungen für den Sommer 2025.

Mittelfristig erwartet der Konzern ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten EBIT von ca. 7 bis 10 Prozent pro Jahr und einen Nettoverschuldungsgrad von stark unter 1,0x. Vergangenes Jahr lag der Verschuldungsgrad bei 0,8x.

