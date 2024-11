Dogecoin Prognose: Nächster Ausbruch! Jetzt DOGE oder SLAP kaufen?

Dogecoin verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 7 Prozent, womit er zusammen mit Cardano zu den stärksten Coins unter den Top 10 zählt. Auffällig ist die anhaltende relative Stärke, die DOGE in jüngster Zeit zeigt. Der Sprung über die Marke von 0,40 US-Dollar wurde erfolgreich gemeistert. Innerhalb eines Monats summieren sich die Gewinne auf mehr als 200 Prozent. Dogecoin scheint sich für einen möglichen Angriff auf sein Allzeithoch von 0,73 US-Dollar aus dem Jahr 2021 zu rüsten.

Während Dogecoin der führende Meme-Coin der Welt ist und mittlerweile mit 63 Milliarden US-Dollar bewertet wird, startete erst gestern der Handel von CatSlap (SLAP). Direkt am ersten Tag explodierte SLAP um 1500 Prozent, heute konnte sich SLAP erneut verdoppeln. Dennoch liegt die Bewertung vollständig verwässert unter 50 Millionen US-Dollar, was Spielraum für weitere Kursgewinne lässt. Zugleich erreichte SLAP vor wenigen Minuten ein neues Allzeithoch, was als Kaufsignal gewertet werden kann.

Sollten Anleger also jetzt DOGE oder SLAP kaufen?

Dogecoin bricht aus: Rallye auf Allzeithoch?

Rein technisch könnte beim Dogecoin bereits die Rallye auf das neue Allzeithoch indiziert sein. So verweist der führende Analyst Ali Martinez auf den zuletzt erfolgreichen Ausbruch aus dem fallenden Dreieck. Die Berechnung des Kursziels zeigt einen Sprung auf das neue Rekordhoch bei DOGE.

Das Kursziel bei einem Ausbruch aus einem fallenden Dreieck, das als Bullenflagge fungiert, wird oft durch die vorherige Fahnenstange bestimmt. Diese wird in der Regel ab dem Ausbruchspunkt erneut nach oben projiziert. Die Länge der Fahnenstange dient dabei als Zielbereich für die nächste Aufwärtsbewegung. Insoweit scheint die Schlussfolgerung klar - DOGE könnte schon bald auf das Allzeithoch steigen.

CatSlap explodiert auf Allzeithoch: Neuer Meme-Coin SLAP geht viral

Im aktuellen Hype um Meme-Coins hat CatSlap (SLAP) in den letzten Tagen eine bullische Entwicklung hingelegt. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Launch stieg der Wert um starke 1500 Prozent. Auch am Folgetag setzte sich der Aufwärtstrend fort, mit weiteren Kurssteigerungen von 100 Prozent. Laut Etherscan verzeichnet der Coin aktuell bereits über 2750 Wallets, was für ein junges Projekt ein Statement ist. Die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 20 Millionen US-Dollar unterstreicht das Potenzial.

Die Popularität von SLAP gründet sich nicht nur auf dessen Performance, sondern auch auf die geschickte Nutzung viraler Inhalte. Katzen sind seit Jahren ein zentrales Element der Internetkultur, was Projekte wie CatSlap eine starke emotionale Verbindung zu ihrer Zielgruppe verschafft. Besonders TikTok hat zuletzt den Erfolg dieses Projekts bedingt, da dort Memes von schlagenden Katzen eine hohe Reichweite erzielen. Zudem zeigt der Erfolg anderer Katzen-Meme-Coins wie Popcat oder Mog Coin, dass dieser Markt aktuell einen Nerv trifft. Katzen fordern 2024 Hunde heraus - SLAP geht viral und könnte hier ein heißer Kandidat für die Meme-Coin-Saison sein.

Die Attraktivität von SLAP wird durch die Tokenomics gestützt. Die Hälfte der Token ist für Liquidität vorgesehen, 20 Prozent werden in ein Staking-Programm eingebracht und nur 10 Prozent sind für die Entwickler reserviert. Letztere sind über einen Zeitraum von zehn Jahren gesperrt, was Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Projekts schafft. Die transparente Struktur soll SLAP antreiben.

Investoren können den Coin über Plattformen wie Uniswap oder direkt über die Website des Projekts erwerben. Mit einer verwässerten Bewertung von mittlerweile über 40 Millionen US-Dollar und einem anhaltenden Aufwärtstrend bleibt SLAP bullisch.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.