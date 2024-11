GameFi-Coins erreichen neues Monatshoch: Das sind die besten Coins!

Am heutigen Tage gehörte der GameFi-Sektor mit einem durchschnittlichen Kursplus in Höhe von 10,20 % zu den profitabelsten Kryptosektoren, wobei er den 5. Platz belegt. Dabei konnten 91 % der Coins steigen.

Der Sektor der Blockchain-Games soll laut den Angaben von DappRadar sogar bei den dApps auf einen Anteil in Höhe von 24,5 % der aktiven Wallets pro Tag kommen. Dennoch erreicht er gerade nur eine Marktdominanz von 0,74 %.

Zudem wird diesem für die kommenden Jahre ein enormes Wachstum prognostiziert. Welche Blockchains in diesem Bereich zurzeit besonders gefragt sind und ein größeres Potenzial bieten, möchten wir im folgenden Beitrag aufzeigen.

Jetzt besonders vielseitige Wallet entdecken!

GameFi-Coins entwickeln sich heute überdurchschnittlich

Durch die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten und die Zinssenkungen in den USA ist zunächst Bitcoin gestiegen und nach diesem sind auch mittlerweile immer mehr die Altcoins hinterhergezogen.

Dennoch haben sich über die vergangenen 90 Tage erst 43 % der Top 50 der alternativen Kryptowährungen besser als Bitcoin entwickelt. Somit handelt es sich bisher nicht um die Altcoin-Saison, wofür 75 % erreicht werden müssen.

Derzeit befindet sich der Kryptomarkt schon fast in der neutralen Zone, sodass die Frage ist, welche Altcoins bisher nicht so überkauft sind. In diesem Zusammenhang haben die Investoren nun die GameFi-Coins vermehrt gekauft.

So konnten die Blockchain-Game-Token heute ein neues Monatshoch von 24,96 Mrd. USD erreichen, was einer deutlichen Steigerung von 59,80 % im Vergleich zu dem Monatstief von 15,62 Mrd. USD entspricht.

Dies ist ein Niveau, welches zuletzt im Juni dieses Jahres gesehen wurde. Bis zum Jahreshoch von 38,27 Mrd. USD sind es noch immer 53,33 % und bis zum Allzeithoch von 49,96 Mrd. USD sogar 100,16 %.

Jetzt günstigere GameFi-Coins kaufen!

GameFi-Marktkapitalisierung | Quelle: CMC

Heute konnte fast der gesamte Sektor profitieren, der auf CMC zu den heißesten gehört und deshalb ein Flammensymbol in der Schnellansicht erhalten hat. So haben von den größten 100 GameFi-Coins 94 ein Plus erzielt, das bei den meisten Coins sogar zweistellige Prozentzahlen erreicht hat.

So konnte Immutable X heute um 16,86 %, Gala um 19,83 %, Axie Infinity um 16,52 %, The Sandbox um 22,83 % und Decentraland um 24,64 % steigen. Aber auch der vielversprechende Neuaufsteiger Oasys hat heute 5,63 % zugelegt.

Tendenziell entwickeln sich die Plattformen besser, da sie einen diversifizierten Ansatz verfolgen und somit weniger riskant sind sowie ihre Chancen vergrößern. Allerdings bilden Heroes of Mavia mit 19,86 % und Shrapnel mit 20,18 % Ausnahmen.

Jetzt mit nützlichem GameFi-Sektor diversifizieren!

GameFi-Sektor | Quelle: CMC

Jedoch entwickeln sich nicht nur die Kurse der GameFi-Coins positiv. Auch die On-Chain-Daten weisen auf eine zunehmende Adoption hin. So konnten sie erst kürzlich wieder neue Hochs verzeichnen.

Nachfrage nach Blockchain-Spielen und GameFi-Coins steigt

Laut einem Branchenbericht von DappRadar haben die GameFi-dApps im vergangenen Monat einen Marktanteil in Höhe von 24,5 % ausgemacht. Zudem haben die institutionellen Investments in den Play-to-Earn-Sektor im selben Zeitraum um 147 % auf 89 Mio. USD zugenommen. Im Vergleich zu den Mittelflüssen aus dem April in Höhe von 988 Mio. USD ist dies jedoch deutlich weniger.

Aufteilung der dApp-Aktivität | Quelle: DappRadar

Ebenso ist die Anzahl der einzigartigen aktiven Wallets im Monatsvergleich um 13 % auf 5,2 Mio. angestiegen. Dennoch bietet sich im Vergleich zu traditionellen Spielen noch einiges an Wachstumspotenzial. So sind es bei Counter-Strike: Global Offensive 53 Mio., bei Minecraft 178 Mio. und bei Fortnite 247 Mio., was einem Steigerungspotenzial von 919 bis 4.650 % entspricht.

Wenn Sie in die beliebteste Gaming-Blockchain der Spieler investieren wollen, dann ist dies derzeit opBNB, womit Sie den BNB-Coin der zentralen Kryptobörse Binance wählen können, der sich zurzeit von Ethereums Skalierungsproblemen als eine beliebte Alternative etabliert hat.

Jetzt BNB-Coins zum niedrigsten Kurs kaufen!

Wachstum von Gaming-Chains | Quelle: DappRadar

Ebenso hat in der letzten Zeit die Oasys-Blockchain einen Anstieg der Nutzerzahlen verzeichnet. Sie wird von den meisten TradFi-Gaming-Unternehmen wie Ubisoft, Neowiz, netmarble, Bandai Namco, Square Enix, SEGA und WEMIX unterstützt. Zudem ist sie mit rund 120 Mio. USD deutlich günstiger als andere GameFi-Coins.

Aber auch die Xterio Chain, eine auf OP Stack basierende Layer-2 und Teil des Superchain-Ökosystems, und die nicht verwahrende sowie mit der EVM kompatible Layer-2 Etherlink von Tezos haben einen größeren Nutzerzulauf erfahren.

Prognostiziertes GameFi-Marktwachstum | Quelle: Fortune Business Insights

Die Experten gehen in den kommenden Jahren von einem hohen Wachstum für den GameFi-Sektor aus. Laut Fortune Business Insights soll der Markt bis zum Jahr 2030 auf eine Größe von 614,91 Mrd. USD kommen und jährlich um 21,8 % zunehmen. Verified Markets Reports geht hingegen bis zum Jahr 2030 von 98,7 Mrd. USD und einer CAGR von 24,7 %, Nansen und Slice Analytics von 301,5 Mrd. USD und 68 %.

Jetzt frühzeitig in GameFi investieren!

Diese GameFi-Coins bieten eine besondere Chance

Diese Zahlen bilden allerdings nicht die vollständige Realität ab. Wie so häufig gibt es Abweichungen, je nachdem, welche Quellen in die Datenerhebung inkludiert werden. Footprints Analytics geht sogar nur von einem Hoch von 2,4 Mio. Wallets aus.

Andere Berichte haben jedoch mitgeteilt, dass das Tap-to-Earn-Spiel Hamster Kombat schon allein mehr als 300 Mio. Spieler erreicht hat. Somit dürfte die Dunkelziffer sogar noch deutlich größer sein.

Ein ähnliches Konzept hat nun der virale GameFi-Memecoin Catslap entwickelt, wobei es darum geht, einen Pepe mit der Pranke zu hauen. Dadurch können die Nutzer Punkte sammeln, welche nach Ländern zusammengefasst werden. Ebenso gibt es strategische Reserven, um Play-to-Earn zu implementieren und mehr zu entwickeln.

Schon innerhalb der ersten drei Tage konnte der neue Katzen-Memecoin die Krypto-Community begeistern und um 5.817 % in die Höhe springen. Überdies hat sich die Anzahl der Tokeninhaber in dieser Zeit auf fast 2.500 schon rund verfünffacht, was die hohe Viralität unterstreicht.

Jetzt in Catslap investieren!

1k degens slappin. we mooning fast pic.twitter.com/USfvAe8Hz6 - CatSlap (@CatSlapToken) November 22, 2024

Sollte es Catslap nur auf den 10. Platz der Katzen-Memecoins schaffen, würde dies einem Gewinn von 586 % entsprechen, im Vergleich zum ersten Platz, Popcat, sind sogar 8.596 % und zu Dogecoins Allzeithoch sogar 530.454 % möglich. Schon jetzt führt er die Trends auf einigen Krypto-Websites an.

Ein weiterer neuer Coin, welcher die Gamifizierung mit dem in diesem Jahr besonders populären PolitiFi-Sektor verbindet, ist FreeDum Fighters. Insbesondere seit dem US-Wahlkampf haben diese Kryptowährung eine große Bedeutung erhalten, da sie unter anderem den nächsten US-Präsidenten Donald Trump unterstützt haben.

FreeDum Fighters entwickelt das Konzept nun weiter und kombiniert es mit dem von Vitalik Buterin vorgestelltem InfoFi, welches die Nutzer für das Auffinden von veritablen Informationen finanziell entlohnt. Bei FreeDum Fighters erhalten sie jedoch nicht nur bei einer korrekten Antwort, sondern auch für das Beisteuern von Beiträgen Belohnungen.

The $DUM Presale is now live!



Head over to https://t.co/PPgvzItb7y to place your votes in the Battle for Mechanized Supremacy pic.twitter.com/KH9Wez4saG - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 17, 2024

Somit wird noch größerer Wert auf die Beschaffung von Informationen gelegt, damit sich die Nutzer eine möglichst objektive Meinung zu bestimmten Themen wie Wahlen, Krieg, Impfungen und mehr machen können. Bereits einfachere Konzepte wie Polymarket haben in diesem Jahr Rekordgewinne verzeichnet.

Derzeit wird FreeDum Fighters angesichts einer Gesamtversorgung von 54 Mrd. Token $DUM-Coins mit 4,86 Mio. USD bewertet. Vergleicht man dies einmal mit weniger innovativen und nützlichen PolitiFi-Coins, so ergibt sich ein Steigerungspotenzial von 1.040 bis 15.863 %.

Jetzt in FreeDum Fighters investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.