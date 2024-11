Solana ist nun offiziell die beliebteste Blockchain: Das bedeutet es!

Manche mögen vermuten, dass es sich aufgrund der hohen Marktkapitalisierung von Bitcoin um die beliebteste Kryptowährung handelt. Allerdings haben Krypto-Datenaggregatoren jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich Solana ist. Was dies genau bedeutet, zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag.

Solana ist ungebrochen die beliebteste Blockchain

Bereits im März dieses Jahres wurde von CoinMarketCap der CMC Crypto Award 2024 verliehen. Bei diesem hatte die Krypto-Community die Gelegenheit, für die besten digitalen Assets in unterschiedlichen Bereichen abzustimmen.

Dort hat Solana bereits den Titel "Crypto of the Year" erlangt, was auf ihre Innovationen und den Einfluss im Kryptobereich zurückzuführen ist. Inzwischen wurde bekannt gegeben, dass die Chain erneut einen vergleichbaren Erfolg erzielt hat.

Denn laut einem neuen Bericht des Krypto-Datenaggregators CoinGecko hat Solana in diesem Jahr mit einem Anteil in Höhe von 38,8 % das meiste Interesse der Kryptoinvestoren der ganzen Welt erzielt.

Beliebteste Blockchains | Quelle: CoinGecko

Dies ist ein beachtlicher Anteil und stellt alle anderen Blockchains eindrucksvoll in den Schatten. So befindet sich auf dem zweiten Platz die Ethereum-Layer-2 Base mit nur 16,81 % und Ethereum mit 10,76 %.

Noch weniger sind es hingegen bei den übrigen, wie Ton mit 6,20 %, Sui mit 4,83 % und BNB Chain mit 4,12 % sowie einer Reihe weiterer Coins. Auch Avalanche konnte nur 2,11 %, Polygon 1,36 %, Bitcoin 1,07 %, Tron 1,02 % und Cardano 1,01 % erzielen, während es bei Sei 0,82 % und bei Aptos 0,76 % waren.

Im Vergleich zu Jahresbeginn haben die Suchanfragen von Solana jedoch schon um 10,5 % abgenommen, während Base, TON, Sui, Bitcoin, Tron, Aptos und Blast aufgeholt haben. Einige Analysten erwarten jedoch, dass die Beliebtheit von SOL vorwiegend auf die Memecoins zurückzuführen ist.

Wie abhängig ist Solana von den Memecoins?

Die Solana-Blockchain konnte ihren Anteil der neu erstellten Coins von allen Blockchains am meisten steigern. Mittlerweile macht sie sogar beeindruckende 95,06 % aus, während es vor einem Jahr noch 10,35 % waren. Überdies sind es laut einer Schätzung eines Dune-Dashboards 64,8 % des DEX-Volumens der Low-Cap-Memecoins, was sehr hoch ist.

Anteil der Blockchains am Memecoin-Markt | Quelle: Dune - @jhackworth

Auf Solana sind hingegen 62,6 % der Transaktionen auf und 46,6 % des Volumens auf Pump.Fun zurückzuführen. All dies verdeutlicht den hohen Anteil, welcher auf die Memetoken der Chain zurückzuführen ist.

Zudem machen auf Pump.Fun die neuen Wallets meist einen Anteil von rund 50 % aus. Dies ist vermutlich auf die Aktivität von Bots zurückzuführen, welche unter anderem an Wash-Trades beteiligt sind, um somit für ein künstliches Handelsvolumen zu sorgen. Einige von ihnen verkaufen gleichzeitig, sobald genügend Investoren in einen neuen Memecoin eingestiegen sind.

Dennoch handelt es sich bei nicht wenigen Wallets um echte Personen. Schließlich versuchen diese in diesem Jahr mit dem Sektor mit den meisten Suchanfragen auf CMC im letzten Quartal einen lebensverändernden Gewinn zu erzielen. Denn einige Memecoins sind innerhalb von Tagen teilweise hunderte Millionen Prozent gestiegen. Zudem gibt es noch eine Reihe von weiteren Gründen, welche sie nun so beliebt machen.

Due to a memecoin frenzy, over the past 24 hours, half of the top 10 crypto protocols by fees generated were on Solana.



This is either a massive top signal or radical shift in market activity. pic.twitter.com/iKAbqSYx6j - Patrick Scott | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) November 17, 2024

Zuletzt hat die Nachfrage nach den Memecoins und den damit in Verbindung stehenden Solana-Protokollen wieder so stark zugenommen, dass sie die Hälfte der Top 10 der DeFi-Anwendungen ausgemacht haben.

Auch wenn es sich bei Memecoins in der Regel um sinnlose Kryptowährungen handelt, so kann ihr Wert dennoch ansteigen. Dadurch wird wiederum der TVL innerhalb des Solana-Ökosystems gesteigert, was sich wiederum bei der Kursentwicklung bemerkbar machen kann. Ebenso sind die Jito-Trinkgelder der Validatoren um 21.761 % gestiegen.

Wale investieren in das neue Ethereum-Memecoin-Ökosystem

Die Solana-Blockchain konnte wegen der Memecoins einen nicht unerheblichen Anteil der Ethereum-Chain abziehen. Schließlich sind die Transaktionsgebühren auf dieser hoch und die Geschwindigkeit niedrig. Dies wirkt sich wiederum negativ auf die Nutzererfahrung aus.

Daher wurde von Pepe Unchained eine neue Skalierungslösung entwickelt, welche hundertmal so viele Transaktionen pro Sekunde und besonders niedrige Gebühren erreichen soll. Davon profitiert wiederum der Rest der Anwendungen, die zu dem Memecoin-Ökosystem gehören.

Dies ist vorrangig das Pepe Pump Pad, mit dem ohne Code intuitiv, schnell und fair Memecoins gestartet werden können. Somit sollen die Probleme mit betrügerischen Smart Contracts und anderen unfairen Praktiken unterbunden werden. Ebenso soll es die Handelserfahrung deutlich verbessern, was seine Viralität zusätzlich steigern kann.

Pepe Unchained umfasst jedoch noch vieles mehr, was über die Rekordeinnahmen der Memecoins hinausgeht, die zeitweise die nächsten 24 DeFi-Protokolle zusammen übertroffen haben. Ebenso kann über die dezentrale Kryptobörse, den interoperablen Überbrückungsdienst und die aus dem Inkubatorenprogramm hervorgehenden Angeboten eine organische Nachfrage aufgebaut werden.

Daher ist Pepe Unchained auch deutlich mehr als ein spekulativer Memetoken. Stattdessen handelt es sich um ein Infrastrukturinvestment für den in diesem Jahr so gefragten Kryptosektor. Deswegen haben die Wale ein so großes Interesse an den $PEPU-Coins gezeigt. So investierte erst vor wenigen Tagen einer rund 230.000 USD.

Mit einer Finanzierungssumme von mehr als 40 Mio. USD hat sich Pepe Unchained zu einem der erfolgreichsten Presales des Jahres entwickelt. Nun können die $PEPU-Coins noch für weniger als 20 Tage vor den ersten Listungen an den Tier-1-Kryptobörsen für derzeit 0,01295 USD gekauft werden. So lange lassen sich mit den Token beim Staking schon 66 % pro Jahr verdienen.

