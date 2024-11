Die AGNC Investment Corp. verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Immobilieninvestmentunternehmens erreichte am 23. November einen Stand von 9,371 EUR, was einem Anstieg von 0,21 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders hervorzuheben ist die positive Monatsentwicklung mit einem Plus von 9,04 Prozent, die das wachsende Vertrauen der Anleger in den REIT widerspiegelt.

Stabile Dividendenpolitik setzt sich fort

Das Unternehmen, das sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere spezialisiert hat, setzt seine verlässliche Dividendenpolitik fort. Die monatliche Dividende bleibt konstant bei 0,12 USD, wie die letzten Ausschüttungen bis Oktober 2024 zeigen. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden EUR und einem für 2024 prognostizierten KGV von 4,86 positioniert sich AGNC Investment weiterhin als stabiler Akteur im Hypothekenmarkt.

