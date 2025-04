Der Energiekonzern Baden-Württemberg erhöht seine Aktionärsausschüttung um 6,7 Prozent auf 1,60 Euro je Anteil und forciert Investitionen in grüne Energieprojekte.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG verzeichnet derzeit eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am Mittwoch um 4,24 Prozent auf 73,80 Euro, nachdem das Papier am Vortag bei 70,80 Euro geschlossen hatte. In den vergangenen 30 Tagen konnte die Aktie sogar um beachtliche 14,60 Prozent zulegen.

Im März 2025 veröffentlichte EnBW die Geschäftszahlen für das Jahr 2024. Der Umsatz belief sich auf 37,9 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch zeigt sich das Unternehmen für die Zukunft optimistisch und prognostiziert für 2025 einen Anstieg des operativen Ergebnisses um bis zu 8 Prozent. Dieses Wachstum soll vor allem durch Investitionen in die Energieinfrastruktur und den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien erreicht werden.

Dividendensteigerung und Investitionen in erneuerbare Energien

Im Vorfeld der für den 8. Mai 2025 geplanten Hauptversammlung kündigte der Vorstand eine Erhöhung der Dividende um 6,7 Prozent auf 1,60 Euro je Aktie an. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seinen Aktionären trotz herausfordernder Marktbedingungen eine attraktive Rendite zu bieten.

EnBW investiert konsequent in nachhaltige Energieprojekte und treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Ein besonders wichtiges Vorhaben ist der Offshore-Windpark "He Dreiht" in der Nordsee mit einer geplanten Leistung von 960 MW. Die Inbetriebnahme dieses bedeutenden Projekts für die Energiewende ist für 2025 vorgesehen.

Finanzierungsmaßnahmen und rechtliche Herausforderungen

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen in die Energieinfrastruktur emittierte EnBW im März 2025 zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 350 Millionen Schweizer Franken. Diese Maßnahme dient der Sicherstellung der notwendigen Mittel für zukünftige Projekte und der Stabilisierung der finanziellen Position des Unternehmens.

Gleichzeitig steht EnBW im Fokus eines rechtlichen Verfahrens bezüglich der Nachhaftung für Atom-Altlasten. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage des Oberschwäbischen Elektrizitätswerks (OEW) gegen die gesetzliche Regelung zur erweiterten Haftung abgewiesen. Diese Entscheidung könnte Auswirkungen auf die zukünftige finanzielle Belastung von EnBW haben, insbesondere im Hinblick auf die Kosten des Atomausstiegs.

Seit Jahresbeginn konnte die EnBW-Aktie bereits um 21,78 Prozent zulegen und liegt mit einem Wert von 73,80 Euro nur noch 2,64 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 75,80 Euro, das am 5. April 2024 erreicht wurde. Mit einem Abstand von 23 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 60,00 Euro vom 30. Dezember 2024 zeigt sich die Aktie in einer technisch starken Position.

