Die Führungsriege von Vertiv Holdings Co zeigt sich aktuell in Verkaufslaune. Amerika-Präsident Anand Sanghi hat kürzlich 30.914 Aktien der Class A Common Stock veräußert, während Vorstandsmitglied Jakki L. Haussler ebenfalls Unternehmensanteile im Wert von 2,1 Millionen US-Dollar abstieß. Diese Insider-Transaktionen erfolgen in einer Phase, in der die Aktie bei 134,60 EUR notiert und eine beachtliche Marktkapitalisierung von 50,7 Milliarden EUR aufweist.

Aktuelle Entwicklung

Die Performance der Vertiv-Aktie zeigt sich robust mit einem Monatsplus von 33,78 Prozent. Das Unternehmen, das sich auf kritische digitale Infrastrukturtechnologien spezialisiert hat, verzeichnet aktuell ein KGV von 52,42 für 2024 und zahlt quartalsweise eine Dividende von 0,03 USD aus.

Vertiv Holdings Co Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...