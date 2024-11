Breaking News: NuGen Medical startet jetzt durch!

Anzeige / Werbung

In den vergangenen Monaten konnte man schon sechs Großbestellungen abwickeln. Zwei dieser Großaufträge waren schon Nachbestellungen, die bis zu drei Mal so groß waren als die Initialorder.

Nun hat man es geschafft, dass man in Zukunft in über 12.000 Apotheken des Landes den InsuJet, die nadellose Insulin-Injektion von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, kaufen wird können!

NuGen Announces Canada-wide Launch of InsuJet - 3,250 InsuJet Starter Packs Being Delivered to Pharmacies across Canada

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Entwickler nadelfreier Geräte zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich, die landesweite Markteinführung von InsuJet in Kanada bekannt zu geben. Die Markteinführung begann am 15. November in Verbindung mit der Feier des Weltdiabetestags, an dem InsuJet bei einer Sonderveranstaltung im Banting House in London, Ontario - dem Geburtsort von Insulin - gefeiert und gewürdigt wurde.

NuGen erhielt eine erste Gesamtbestellung von 3.250 Einheiten InsuJet-Starterkits und Verbrauchsmaterialien - was einem Umsatz von 670.000 $ und einer Bruttomarge von 368.500 $ im entspricht.

Die führenden Apothekennetzwerke wie London Drugs, Prue Integrative Pharmacies, Pharamasave, Pharmasave, Wholehealth Pharmacy Partners, Pharma Brands Canada, Overwaite SaveOn Pharmacies sowie andere namhafte kanadische Apotheken werden durch wichtigsten Vertriebshändler wie McKesson Canada, Khol & Frisch Distributors, Imperial Distributors und UniPharm Distribution mit dem InsuJet beliefert.

News Fazit

Die Initialbestellung in Mexiko waren 1.500 Einheiten und nur 3 Monate nach der Auslieferung wurden 4.500 Einheiten nachbestellt! Legt man diesen mexikanischen Maßstab an, könnte man darauf spekulieren, dass wir schon sehr bald eine Bestellung von fast 10.000 Einheiten sehen wird - nur allein für den kanadischen Markt, wenn das Gerät im "reichen" Kanada ebenso gut aufgenommen wird wie im "armen" Mexiko! Die selbe Überlegung kann man die vor kurzem erfolgte Erstbestellung aus UK anstellen, die 5.000 Einheiten umfasste.

Wir gehen fest davon aus, dass der Rest des Jahres 2024 aber auch das gesamte Jahr 2025 (und darüber hinaus) gepflastert mit Initial- und Nachbestellungen sein wird. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass nun der Siegeszug des InsuJet, die nadellose Insulin-Injektion von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, startet! Wie ein Siegeszug im Diabetiker-Sektor sich auswirken kann, sehen sie am Beispiel von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD). Die Aktie des Unternehmens verzeichnete einen Kursgewinn von über 13.000%. (gleich mehr dazu)

Können sie unserem Gedankengang folgen, dann sollten sie jetzt ernsthaft über eine Investition in NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nachdenken - insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich Diabetes-Aktivisten wie der Goldmedaillien Gewinner Chris Jarvis, öffentlich für den InsuJet stark machen. Meinung Redaktion

CTV berichtet aktuell vom Welt Diabetes Tag in Canada und lenkt den Fokus auf den InsuJet. Chris Jarvis, Typ-1-Diabetiker, ist ehemaliger Olympiaruderer und Pan-Am-Goldmedaillengewinner. Jarvis leitet die gemeinnützige Organisation "I Challenge Diabetes" und arbeitet mit Kindern. Er glaubt, dass das der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* alles verändern könnte.

Quelle: CTV

Am meisten beeindruckt hat mich, eine 12-Jährige zu sehen, die sich dazu entscheidet, nicht zu essen, weil sie keine Nadel nehmen will. Zu sehen, wie sie dieses Gerät benutzt und dann aufgeregt ihrer Mutter zeigt, dass sie sich das Insulin ganz allein verabreichen kann - das ist einfach eine so ermutigende Erfahrung. Chris Jarvis, Typ-1-Diabetiker, ehemaliger Olympiaruderer und Pan-Am-Goldmedaillengewinner und Leiter der gemeinnützigen Organisation "I Challenge Diabetes"

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor - der "13.000%-PODD-Moment" für NuGen?

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gar nicht so schlechte Karten, dies zu realisieren.

NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten. Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen.

Immer mehr InsuJet-Großaufträge

Zuletzt: NuGen Announces Strategic Partnership With Eziautojector Limited - 5000 InsuJet devices to be delivered to the UK

Bestellung von 5.000 Injektoren und dazugehörigen Verbrauchsmaterialien.

Zuletzt: NuGen Receives Record Order for Repeat Demand in Mexico

Zusätzliche Bestellung über 4.500 Insujet-Injektoren - dreimal so groß als die initiale Bestellmenge, nur drei Monate nach der ersten Lieferung.

Die Vorteile der "nadellosen" Injektion

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung

Was Anwender meinen:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Fazit

Für unser Gefühl bestätigt sich zusehends unsere Annahme, dass der InsuJet eine große Akzeptanz erfahren wird, sobald er in den Läden erhältlich ist oder von Ärzten und Spitälern empfohlen wird, dort, wo man gewöhnlich sein Insulin kauft oder abholt oder Diabetiker beraten werden! Die Vorteile des InsuJets von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* gegenüber konventioneller Insulin-Spritzen sind einfach zu groß, als dass der Diabetiker-Markt diese auf Dauer ignorieren könnte.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung SIGNIFIKANTE Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer und Verantwortlicher für den Inhalt: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



Enthaltene Werte: CA67054F1009