Wochenausblick - Konjunkturzahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Konjunkturzahlen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart bleibt es börsentypisch eher ruhig. Deutschland veröffentlicht den ifo-Geschäftsklimaindex, der angibt, wie Unternehmen die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslage einschätzen. Auf Unternehmensseite veröffentlichen die Technologieunternehmen Agilent und Zoom Video Communications ihre Quartalszahlen.















Dienstag:



Am Dienstag geht es ebenfalls ruhig weiter. Interessant für Anleger könnte das FOMC Protokoll der USA werden. Dieses gibt Auskunft über die zukünftige Ausrichtung der Zinspolitik. Quartalszahlen gibt es unter anderem von den Technologieunternehmen Analog Devices, Crowdstrike, Workday, HP und Siemens.



















Mittwoch:



Erst am Mittwoch gewinnt die Woche etwas an Fahrt. Auf der deutschen Seite wird das GfK Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Für die USA wird hingegen das Bruttoinlandsprodukt, sowie der PCE Kerndeflator bekannt gegeben. Dieser bestimmt die durchschnittliche Menge an Geld, die Verbraucher in einem Monat ausgeben und ist daher ein wichtiger Indikator für Inflationsentwicklungen. Auf der Unternehmensseite bleibt es vom Mittwoch an, bis zum Ende der Woche, eher verhalten.











Donnerstag:



Am Donnerstag liegt der Fokus erneut auf Konjunkturdaten. Für Deutschland wird mit dem Verbraucherpreisindex der wichtigste Inflationsindikator bekannt gegeben. Für die EU wird das Verbrauchervertrauen, sowie das Geschäftsklimaindex veröffentlicht.







Freitag:



Zum Wochenende hin wird es börsenuntypisch noch einmal erstaunlich spannend. Deutschland veröffentlicht am Morgen die Einzelhandelsumsätze, sowie die Entwicklung der Arbeitslosenquote. Für die EU wird außerdem der Verbraucherpreisindex bekannt gegeben. Außerhalb von Europa wird es ebenfalls interessant. Gegen Nachmittag gibt Kanada sein Bruttoinlandsprodukt bekannt. Japan veröffentlicht hingegen die Arbeitslosenquote, sowie den Verbraucherpreisindex für Tokio.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







