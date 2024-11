Die Transocean Ltd., ein führender internationaler Betreiber von Öl-Förderplattformen, verzeichnete am 23. November einen beachtlichen Kurssprung. Die Aktie schloss mit einem Plus von 3,12 Prozent bei 4,465 USD und setzte damit ihren positiven Monatstrend fort. Im vergangenen Monat stieg der Aktienkurs um 2,64 Prozent, was die aktuelle Marktkapitalisierung auf 4,0 Milliarden Euro brachte.

Aktuelle Unternehmensentwicklung

Eine wichtige Entwicklung im Management-Bereich war der kürzlich erfolgte Aktienverkauf durch Executive Vice President und Chief Commercial Officer Mackenzie Roderick James, der 37.261 Aktien im Wert von 163.203 US-Dollar veräußerte. Die Aktie notiert derzeit 13,66 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 53,98 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige