Frankfurt (ots) -Das Optimed Programm, ehemals bekannt als Optifast 52, wurde gemäß § 43 SGB V als erstattungsfähig anerkannt. Diese Klassifizierung ermöglicht es, dass die Kosten für die Teilnahme am Programm von den gesetzlichen Krankenkassen ganz oder teilweise übernommen werden können. Für Menschen mit starkem Übergewicht eröffnet sich damit ein erleichterter Zugang zu einer bewährten Therapie.Die Volkskrankheit Adipositas stellt eine wachsende Herausforderung dar: In Deutschland sind rund 23 % der Männer und 24 % der Frauen adipös, was etwa einem Viertel der erwachsenen Bevölkerung entspricht[1]. Diese Entwicklung stellt nicht nur für die Betroffenen eine erhebliche gesundheitliche Belastung dar, sondern führt auch zu steigenden Kosten im Gesundheitssystem. Schätzungen zufolge belaufen sich die volkswirtschaftlichen Kosten auf rund 100 Milliarden Euro jährlich, Tendenz steigend[2].Die Erstattungsfähigkeit ermöglicht Patientinnen und Patienten mit Adipositas einen erleichterten Zugang zur Therapie, da die Kosten ganz oder teilweise von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden können. Besonders bei stark übergewichtigen Erwachsenen, bei denen gesundheitliche Risiken wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Typ-II-Diabetes bereits bestehen oder wahrscheinlich sind, stellt das Programm eine wertvolle Unterstützung dar. In der Erstattungsfähigkeit des Optimed Programms sind auch die jüngst von Experten vorgestellten und aktuell diskutierten neuen Kriterien zur Definition von Adipositas berücksichtigt.Optimed: Ein ganzheitlicher AnsatzDas Optimed Programm setzt auf ein interdisziplinäres Konzept, das die Bereiche Ernährung, Bewegung, Verhaltenstherapie und medizinische Betreuung miteinander vereint. Durch die ambulante Betreuung in zertifizierten Optimed Zentren lässt sich die Therapie flexibel in den Alltag integrieren. Ein koordiniertes Team aus Fachkräften der Medizin, Ernährung, Bewegungstherapie und Psychologie begleitet die Teilnehmenden während des gesamten Therapiezeitraums. Gruppensitzungen und zusätzliche Einzelberatungen unterstützen den langfristigen Erfolg.Gesundheitspolitische BedeutungDie Anerkennung des Optimed Programms als erstattungsfähig unterstreicht die Notwendigkeit, effektive Maßnahmen zur Therapie von Adipositas zu fördern. Durch die Kostenübernahme seitens der Krankenkassen wird der Zugang zu qualifizierten Therapieangeboten erleichtert, was langfristig dazu beitragen kann, die gesundheitlichen Folgen von Adipositas zu reduzieren und das Gesundheitssystem zu entlasten.www.optimedprogramm.de[1] Deutsche Adipositas Gesellschaft. Prävalenz der Adipositas im Erwachsenenalter. https://adipositas-gesellschaft.de/ueber-adipositas/praevalenz/. Abgerufen am 15.01.2025[2] World Obesity Federation. (2. März, 2023). Volkswirtschaftliche Kosten¹ durch Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit)² in Deutschland in den Jahren 2020 bis 2035 (in Milliarden US-Dollar) [Graph]. In Statista. Zugriff am 15. Januar 2025, von https://ots.de/x9cdvWÜber Nestlé Health ScienceOptimed® ist eine Marke von Nestlé Health Science. Nestlé Health Science wurde 2011 gegründet und ist weltweit führend auf dem Gebiet der Ernährungstherapien: Im Fokus steht das Engagement für Patientinnen und Patienten, um ihnen ein gesünderes Leben und mehr Lebensqualität durch Ernährung zu ermöglichen - basierend auf Forschung und Innovation. Das Produktportfolio umfasst Produkte für spezielle Verbrauchergruppen jeden Alters, von Neugeborenen bis zu Seniorinnen und Senioren, und reicht von der Unterstützung durch Nährstoffe für einen aktiven Lebensstil über Ernährungstherapien bei bestimmten Indikationen bis hin zu Arzneimitteln. Dazu zählen unter anderem Resource® Trinknahrungen bei Mangelernährung, OptiFibre® im Bereich Darmgesundheit sowie ThickenUP® clear bei Schluckstörungen. Nestlé Health Science hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und vertreibt Produkte in mehr als 140 Ländern, betreut durch ein Team von 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.