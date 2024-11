Parallel zu der Aktienrallye stößt auch der Goldpreis in diesem Jahr in neue Regionen vor. Die wachsenden Schuldenberge weltweit lassen viele Investoren nach sicheren Häfen für ihr Geld suchen. "Je stärker die Schulden aus dem Ruder laufen, desto größter die Unsicherheit und desto größer das Interesse an Gold", sagt Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch, im Gespräch mit wO TV. Jetzt das komplette Interview ansehen!