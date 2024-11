News von Trading-Treff.de Die Nasdaq an der Wall Street bleibt weiter im Aufwärtstrend und verarbeitet die Nvidia-Zahlen gut. Damit schaffte es der DAX letztlich in letzter Minute über die 19300, was positiv für die neue Trading-Woche herausgestellt werden muss. Wie kann es weitergehen? Die gute Nachricht vorab: Es gab keinen Ausverkauf an der Nasdaq und damit scheint die Korrektur auch schon wieder abgeschlossen zu sein. Auch im DAX zeigten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...