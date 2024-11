Die Galaxy Digital Holdings Ltd. verzeichnet eine beachtliche Entwicklung an den Finanzmärkten. Der aktuelle Aktienkurs von 16,30 EUR spiegelt einen signifikanten monatlichen Zuwachs von 39,48 Prozent wider. Das Unternehmen, das sich auf digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen spezialisiert hat, konnte seine Marktposition mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro festigen. Die positive Kursentwicklung zeigt sich auch in der Jahresperformance, die einen Anstieg von 225,87 Prozent aufweist.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Der Wert liegt derzeit 69,88 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 19,10 Prozent besteht. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,27 und einer Gesamtzahl von 91,2 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen solide im Markt für digitale Vermögenswerte.

Galaxy Digital Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...