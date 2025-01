© Foto: Pawel Pajor - stock.adobe.com

Der größte britische Lebensmittelhändler kann mit seinem Quartalsbericht überzeugen. Graue Wolken ziehen allerdings bei den Anlegern auf: denn das Unternehmen sieht seine Prognosen wenig rosig.Tesco meldete am Donnerstag, dass die Umsätze im dritten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen sind. Dieser Trend setzte sich auch in der Weihnachtszeit fort. Dennoch fielen die Tesco-Aktien in den frühen Handelsstunden in London um bis zu 3,2 Prozent, erholten sich aber zum Handelsschluß wieder. Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um mehr als 20 Prozent. Tesco konnte in den letzten Monaten gegenüber seinen Wettbewerbern Boden gutmachen. Maßnahmen wie die Preisangleichung an Discounter wie Aldi und die …