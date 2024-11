Die kanadische Bergbaugesellschaft New Gold verzeichnete am 22. November 2024 eine positive Marktentwicklung an den Börsen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 2,722 EUR und zeigt damit eine beachtliche Jahresentwicklung von +122,20 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 2,2 Milliarden EUR bei insgesamt 790,9 Millionen ausstehenden Aktien.

Kommende Unternehmenstermine

In den nächsten Tagen stehen wichtige Termine für New Gold an. Das Management wird am 26. November an der National Bank Financial London Mining CEO Conference teilnehmen, gefolgt von einem Auftritt bei der Scotiabank Mining Conference am 4. Dezember 2024.

New Gold Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...