PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Tesoro Gold prüft Stromversorgungsoptionen für El Zorro-Goldprojekt

Tesoro Gold Limited hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MOU) mit Tecnocap S.A. abgeschlossen hat. Ziel dieser Vereinbarung ist es, gemeinsam verschiedene Optionen für die langfristige Stromversorgung des El Zorro-Goldprojekts in Chile zu prüfen und weiterzuentwickeln. Das MOU bildet den Rahmen für einen kooperativen Prozess, in dem beide Parteien die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Stromversorgungslösung für das Projekt untersuchen.

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Nutzung einer bestehenden Hochleistungs-Stromübertragungsleitung von Tecnocap, die bereits den Hafen Totoralillo sowie eine Meerwasserentsalzungsanlage mit Strom versorgt. Diese Infrastruktur befindet sich nur etwa 25 Kilometer vom El Zorro-Projekt entfernt und könnte somit eine attraktive Option für eine zuverlässige und kosteneffiziente Stromversorgung darstellen. Neben der bestehenden Leitung werden noch weitere Versorgungsoptionen geprüft.

Im Rahmen des MOU werden Tesoro und Tecnocap gemeinsam eine technische Studie zum Stromprojekt durchführen, eine sozio-ökonomische Bewertung erstellen und ein konzeptionelles Geschäftsmodell für die Stromlieferung an den El Zorro-Standort entwickeln. Sollte sich im Verlauf dieser Untersuchungen herausstellen, dass eine Versorgung über die Tecnocap-Leitung möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist, könnten für Tesoro erhebliche Vorteile entstehen. Dazu zählen eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb von El Zorro, die Reduzierung von Genehmigungskosten und -zeiten sowie der Wegfall der Notwendigkeit, eigene Stromerzeugungsanlagen vor Ort zu errichten.

Das MOU ist zunächst für zwei Jahre gültig und kann von beiden Seiten jederzeit ohne Strafzahlungen beendet werden. Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves hebt hervor, dass diese Vereinbarung die strategisch günstige Lage des El Zorro-Projekts in unmittelbarer Nähe zu bestehender Infrastruktur unterstreicht. Dies stärke die Position des Projekts, reduziere Risiken und unterstütze eine kosteneffiziente Entwicklung der Mine. Reeves betont zudem, dass El Zorro in einer der weltweit attraktivsten Regionen für Goldprojekte liegt und das Unternehmen entschlossen ist, die Entwicklung parallel zu den laufenden Explorationsaktivitäten weiter voranzutreiben.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

