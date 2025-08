Goldfirmen: Bilanzen werden durch Zölle und Inflation angeschoben!

Anzeige / Werbung

Goldkonzerne liefern derzeit ihre Bilanzen ab, denn - es ist Zahlensaison. Klar ist: Im zweiten Quartal konnten viele Unternehmen ihre Preise dank des höheren Goldpreises erhöhen. Zudem profitierten sie von stabilen Kosten, denn ein niedrigerer Ölpreis ist ein wichtiger Faktor. Wir blicken deshalb etwas genauer auf Newmont, Tesoro Gold und Freegold.

Die US-Schulden werden weiter steigen!

Auch mit dem jüngsten Steuergesetz wird es keine Konsolidierung des US-Haushalts geben Vielmehr werden die Schulden weiter steigen. Die ersten Analysten sprechen schon vom "Ziel" 40 Bio. US-Dollar als neue Marke. Aktuell stehen die USA bereits mit 36 Bio. US-Dollar in der Kreide. Zum Vergleich: Die aktuelle deutsche Staatsverschuldung liegt bei etwa 2,7 Bio. Euro. Dies entspricht einer Schuldenquote von rund 62,5 Prozent des deutschen BIP. Die Vereinigten Staaten liegen bei dieser Kennzahl weit über der 100 Prozent-Marke. Ökonomen gehen normalerweise davon aus, dass Länder, die die 100 Prozent-Marke überschritten haben, ihre Schulden nicht zurückzahlen werden oder gar wie einst Griechenland eine Umschuldung benötigen.

Zölle befeuern Inflation

Und damit steht auch das zweite Problem der USA im Fokus. Dank der Zölle gegenüber fast allen wichtigen Handelspartner dürften die Preise steigen. Nach den Vereinbarungen mit Japan und der EU ist ein 15 Prozent Zoll die neue Benchmark. Das wird die Gewinne vieler Unternehmen belasten und gleichzeitig die Inflation anheizen. Zudem steht noch eine Einigung mit China aus, immerhin der größte Handelspartner der USA. Insofern bleibt das Umfeld für Gold positiv. Die Bank of America und Goldman Sachs rechnen damit, dass der Preis 2026 auf 4.000 US-Dollar je Unze steigen wird. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass die US-Aktienmärkte inzwischen wieder hoch bewertet sind. Hier drohen Anlegern Risiken in den kommenden Monaten.

Gold bleibt sicherer Hafen

Gold bleibt damit der sichere Hafen. Und die Goldfirmen sollten von weiter steigenden Preisen profitieren. Die Zahlensaison hat auch für diesen Sektor angefangen. Viele große Produzenten konnten im zweiten Quartal Gold für mehr als 3.300 US-Dollar je Unze verkaufen. Noch dazu kommt, dass viele Notenbanken weiter ihre Goldreserven aufstocken und so ihre Dollar-Bestände reduzieren. Viele Länder nutzen das Metall, um mehr Geld aus dem Dollar-Kreislauf zu ziehen. Mit Goldaktien können Anleger auf diese Trends setzen.

Newmont: Weltmarktführer mit massivem Aktienrückkauf

Newmont (54,86 Euro; US6516391066): Mit einem Börsenwert von rund 61 Mrd. Euro ist Newmont der größte Goldproduzent der Welt. 2024 fiel der Konzern durch ein Kostenproblem auf. Inzwischen wurden etliche Minen verkauft, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen. Newmont will dieses Geld seinen Aktionären zukommen lassen und hat ein Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. US-Dollar beschlossen. Das sollte die Kursentwicklung unterstützen. Der war nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen angesprungen. Newmont meldete mit 1.593 US-Dollar je Unze Produktionskosten, die die Erwartungen der Analysten schlugen. Im Vorquartal hatte das Unternehmen noch die höchsten Kosten je Unze seit 9 Jahren gemeldet. Die Aktie des Weltmarktführers eignet sich für Anleger, die auf weiter steigende Goldpreise setzen und Dividendentitel bevorzugen. Das angekündigte Kaufprogramm der Stammaktien kommt als Bonus obendrauf.

Tesoro Gold blickt bereits auf den Minenbau

Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO): Tesoro Gold ist noch nicht in Produktion. Das Unternehmen entwickelt in Chile das El Zorro-Projekt. Realistischerweise könnte man bereits 2028 oder 2029 mit der Förderung starten. Für das Vorkommen liegt eine Ressource von 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Doch das sollte nur der Anfang sein, denn die Australier arbeiten derzeit an einer Aktualisierung. Dem Projekt wird das Potenzial für einen eigenen Gold-Distrikt zuerkannt, da das Areal 570 km2 groß ist und dementsprechend ein großes Explorationspotenzial besteht. Zuletzt hat man mit "La Brea" eine weitere Goldzone entdeckt, die es zu explorieren gilt. An Tesoro hat sich mit Gold Fields bereits ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in etwa 120 Kilometer Entfernung bereits die Salares Norte-Goldmine. Hier könnten sich Synergieeffekte auszahlen. Aktuell hält Gold Fields rund 17 Prozent der Anteile an Tesoro und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region in Chile, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und rieten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,027 AUD. Das Brokerhaus Blue Ocean Equities hat jüngst eine erste Studie veröffentlicht und sogar ein Kursziel von 0,15 AUD für die Tesoro-Aktie ausgegeben.

Freegold: Neue Ressource schiebt Aktie an

Freegold (0,91 Euro; CA3564552048): Freegold zählt zu den eher unbekannten Gold-Unternehmen in Deutschland. Dabei sind die Kanadier mit einem Börsenwert von rund 480 Mio. Euro kein Small Cap mehr. Jüngst veröffentlichte das Unternehmen eine neue Ressourcenstudie. Die Aktie konnte daraufhin prozentual zweistellig zulegen und stieg auf ein neues Mehrjahreshoch. Das Vorkommen auf dem Golden Summit-Projekt in Alaska umfasst nun eine Ressource mit 17,2 Mio. Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" und 11,9 Mio. Unzen Gold in der Kategorie "Inferred". Damit dürfte Golden Summit zu den größten Goldvorkommen auf dem amerikanischen Kontinent zählen. In diesem Jahr will Freegold weitere Bohrarbeiten vornehmen und einen weiteren Teil der "inferred"-Ressource in die Kategorie "indicated" überfuhren. Zudem soll Ende des Jahres eine Vor-Machbarkeitsstudie veröffentlicht werden. Diese wird die ersten Eckdaten zur Wirtschaftlichkeit einer potenziellen Goldmine aufzeigen.

---?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??

?

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Goldfirmen: Bilanzen werden durch Zölle und Inflation angeschoben! appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA3564552048,AU0000077208