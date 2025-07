Gold profitiert vom geopolitischen Druck!

Anzeige / Werbung

Die Unsicherheiten rund um die US-Wirtschaft und die Eskalation im globalen Handelskonflikt spielen dem Goldsektor in die Karten. Die Schuldenpolitik der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump, auch als "Big Beautiful Bill" bezeichnet, treibt die US-Verschuldung auf ein neues Rekordniveau. Gleichzeitig sorgt eine schwer durchschaubare Zollpolitik für geopolitische Spannungen. All das untergräbt das Vertrauen in den US-Dollar - und treibt die Inflation an. Davon profitiert der Goldpreis, der sowohl strukturell als auch geopolitisch Rückenwind erhält. Goldunternehmen wie Lundin Gold, Tesoro Gold und Royal Gold könnten dadurch weiter an Wert gewinnen.

Rekordschulden belasten den Dollar - Gold wird zur Alternative

Seit der Präsidentschaft von Bill Clinton hat sich kein US-Präsident mehr ernsthaft der Bekämpfung des strukturellen Haushaltsdefizits angenommen. Stattdessen werden Steuererleichterungen durchgesetzt, die neue Milliardenlöcher reißen. Das Ergebnis: Die Staatsschulden der USA klettern auf über 37 Billionen US-Dollar - mehr als 120 Prozent des BIP. Experten wie Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds, warnen, dass die USA schon bald ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Bereits jetzt sind die Zinsausgaben der größte Haushaltsposten, noch vor dem Verteidigungsetat.

Der Dollar gerät zunehmend unter Druck. Ausländische Investoren müssen Währungsverluste einrechnen, wenn sie in US-Werte investieren. Viele Notenbanken setzen daher auf Gold als Reservealternative, um sich vom Dollar zu lösen. Diese strategische Neuausrichtung hat den Goldpreis in den letzten zweieinhalb Jahren um rund 76 Prozent steigen lassen. Der Trend dürfte anhalten.

Politik statt Markt: US-Zölle treiben Goldnachfrage weiter an

Der jüngste Zoll auf brasilianische Produkte - offiziell als politische Maßnahme zur Unterstützung von Ex-Präsident Bolsonaro kommuniziert - verdeutlicht die Unberechenbarkeit der US-Handelspolitik. Solche Eingriffe verstärken bei vielen Ländern das Bedürfnis, sich aus der Abhängigkeit vom US-Dollar zu lösen. Die Folge: Gold gewinnt weiter an Bedeutung in den Währungsreserven der Zentralbanken. Der Goldanteil an den globalen Reserven ist inzwischen auf 20 Prozent gestiegen - und hat den Euro (16%) überholt. Der Dollar-Anteil sank von 58 auf 46 Prozent. Laut einer Erhebung des OMFIF planen viele Notenbanken, ihre Goldpositionen weiter auszubauen. Zusätzlich könnten steigende Importpreise durch Zölle die Inflation in den USA weiter anheizen - was wiederum dem Goldpreis in die Karten spielt.

Gewinnsprung bei Goldproduzenten - Anleger profitieren

Goldminen profitieren von dieser Entwicklung. Während die Produktionskosten meist zwischen 1.400 und 1.800 US-Dollar je Unze liegen, lag der durchschnittliche Verkaufspreis im zweiten Quartal bei über 3.300 US-Dollar je Unze. Die Gewinnmargen sind entsprechend hoch - und das spiegelt sich auch in den Aktienkursen der Goldminen wider.

Lundin Gold: Wachstum auf mehreren Ebenen

Lundin Gold (40,24 Euro; CA5503711080) zählt mit einem Börsenwert von rund 9 Milliarden Euro zu den größeren mittelgroßen Goldproduzenten. Das Unternehmen betreibt mit Fruta del Norte in Ecuador eine der bedeutendsten Goldminen weltweit. Im zweiten Quartal erzielte Lundin Gold einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 3.369 US-Dollar je Unze. Die Aktie legte seit Anfang 2024 um rund 350 Prozent zu - getrieben von hohem Goldpreis und Produktionswachstum. Sollte der Goldpreis - wie etwa von der Bank of America prognostiziert - die Marke von 4.000 US-Dollar erreichen, könnte auch die Aktie weiter zulegen. Fruta del Norte zählt mittlerweile zu den Tier-1-Minen - was Lundin Gold zu einem potenziellen Übernahmekandidaten macht.

Tesoro Gold: Explorationspotenzial trifft auf starke Partner

Tesoro Gold (0,029 AUD; AU0000077208) zählt noch zu den kleineren Goldunternehmen, hat aber großes Potenzial. Das australische Unternehmen entwickelt mit El Zorro ein Projekt in Chile, das mittelfristig - ab 2028 oder 2029 - in Produktion gehen könnte. Die aktuelle Ressource umfasst 1,5 Millionen Unzen Gold. Noch in diesem Sommer soll eine aktualisierte Schätzung folgen. Das Projektgebiet ist mit 570 Quadratkilometern sehr groß und hat das Potenzial für einen eigenen Gold-Distrikt - vergleichbar mit Fruta del Norte.

Ein starkes Signal: Gold Fields, ein milliardenschwerer südafrikanischer Produzent, hält 17,5 Prozent an Tesoro Gold. El Zorro liegt in einer gut erschlossenen Bergbauregion, in der bereits namhafte Unternehmen tätig sind. Als nächster Meilenstein steht eine Machbarkeitsstudie an. Zwei Szenarien sind möglich: Der eigenständige Minenbau oder eine Übernahme. Analysten zeigen sich optimistisch: Morgans sieht ein Kursziel von 0,11 AUD ("speculative buy"), Blue Ocean Equities geht sogar von 0,15 AUD aus. Aktuell notiert die Aktie bei 0,027 AUD.

Royal Gold: Mit Milliardenübernahmen in die nächste Liga

Royal Gold (134,55 Euro; US7802871084) ist in Deutschland noch relativ unbekannt, bringt aber rund 9 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung auf die Waage. Das Unternehmen agiert als Royalty- und Streaming-Spezialist: Es finanziert junge Minenentwickler und erhält dafür Anteile an deren künftiger Produktion - ohne Produktionsrisiken und ohne laufende Kosten. Nun hat Royal Gold mit gleich zwei Übernahmeangeboten für Aufsehen gesorgt: Sandstorm Gold und Horizon Copper sollen gemeinsam für rund 3,7 Milliarden US-Dollar übernommen werden. Das bringt dem Unternehmen Zugriff auf 40 zusätzliche Beteiligungen an produzierenden Minen. Für 2025 erwartet Royal Gold daraus einen Beitrag von 65.000 bis 80.000 Unzen Goldäquivalent. Die Aktie geriet nach den Ankündigungen unter Druck. Anleger sollten hier eine Bodenbildung abwarten, bevor sie einsteigen.

Fazit: Gold bleibt gefragt - und mit ihm die richtigen Aktien

Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, steigender Inflation und wachsendem Misstrauen gegenüber dem US-Dollar stärkt die Rolle von Gold als Wertspeicher. Goldminen und Royalty-Gesellschaften profitieren von den hohen Margen. Es bleibt interessant wie die die Unternehmen diese Margen an den Börsen in höhere Aktienkurse umsetzen können.

