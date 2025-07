Gold profitiert von geopolitischen Spannungen - Drei Aktienprofiteure im Fokus

Anzeige / Werbung

US-Schulden und Handelskonflikte stützen den Goldpreis

Der Goldmarkt erhält kräftigen Rückenwind: Die expansive Schuldenpolitik der USA und eine undurchschaubere Zollpolitik zerstören das Vertrauen in den US-Dollar. Die "Big Beautiful Bill" des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hebt die Verschuldung der USA auf ein neues Niveau. Persönlich unterzeichnete Briefe an Handelspartner und Strafzölle haben das Vertrauen in den US-Dollar weiter geschwächt. Gleichzeitig steigt die Inflation. Gold wird damit nicht nur strukturell, sondern auch geopolitisch unterstützt - eine Entwicklung, von der Goldunternehmen klar profitieren. Im Fokus stehen dabei Lundin Gold, Tesoro Gold und Royal Gold.

Historische Schuldenlast schwächt Amerikas Finanzkraft

Seit über 25 Jahren lebt die US-Wirtschaft über ihre Verhältnisse. Kürzungen gibt es nur bei den Steuersätzen - nicht aber bei den strukturellen Haushaltsdefiziten. Inzwischen ist die Verschuldung auf über 37 Billionen US-Dollar angewachsen. Das entspricht mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mit dem neuen Steuergesetz der Regierung Trump kommen weitere Billionen hinzu. Beobachter wie Ray Dalio, Gründer des größten Hedgefonds der Welt, warnen: Schon in wenigen Jahren könnten die USA nicht mehr in der Lage sein, ihre Schulden zu bedienen. Bereits heute sind die Zinszahlungen der größte Posten im US-Haushalt - noch vor den Militärausgaben.

Schwacher Dollar, starkes Gold

Die Konsequenz: Der US-Dollar verliert gegenüber anderen Währungen deutlich an Wert. Für ausländische Investoren schmälern Währungsverluste die Erträge aus US-Anlagen - Gold dagegen gewinnt an Attraktivität. Zentralbanken weltweit nutzen das Edelmetall, um ihre Reserven zu diversifizieren und sich vom Dollar zu entkoppeln. Die Folge ist eine anhaltend hohe Nachfrage nach Gold. In den letzten zweieinhalb Jahren ist der Goldpreis um rund 100 Prozent gestiegen. Gleichzeitig verschärfen die USA ihren handels- und geopolitischen Kurs. Für viele Länder wächst der Anreiz, sich durch Gold von dem sinkenden Wert des Dollars mehr Geld zu ziehen. Das stützt wiederrum weiter die Nachfrage nach Gold.

Notenbanken setzen auf Gold - Inflation befeuert den Trend

Die Verschiebung der globalen Währungsreserven unterstreicht den Wandel: Der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Reserven ist von 58 auf 46 Prozent gesunken. Gold liegt mit 20 Prozent erstmals vor dem Euro (16 Prozent). Laut dem Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) wollen viele Notenbanken ihre Goldbestände weiter ausbauen. Die aggressive Zollpolitik der USA dürfte zudem die Inflation weiter anheizen - ein weiterer Faktor, der dem Goldpreis zugutekommt.

Starke Margen: Goldminen schreiben schwarze Zahlen

Für Goldunternehmen ist das ein Umfeld mit viel Potenzial. Die Produktionskosten liegen in der Branche meist zwischen 1.400 und 1.800 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig wurden im zweiten Quartal Verkaufspreise von über 3.300 US-Dollar erzielt - das sorgt für hohe Margen und solide Gewinne.

Lundin Gold: Produktion läuft auf Hochtouren

Lundin Gold (39,62 Euro; CA5503711080) profitiert gleich doppelt - vom hohen Goldpreis und vom steigenden Output. Das Unternehmen, mit rund 11 Mrd. Euro Börsenwert, gehört zu den größeren Mid-Caps im Sektor. Die Fruta-del-Norte-Mine in Ecuador zählt zu den weltweit bedeutendsten Goldprojekten. Lundin Gold hat als erstes Unternehmen Produktions- und Erlösdaten für das zweite Quartal vorgelegt: Im Schnitt wurden 3.369 US-Dollar je Unze erzielt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um rund 350 Prozent zugelegt. Sollte sich die Goldpreisprognose der Bank of America - Ziel: 4.000 US-Dollar - bewahrheiten, dürfte auch die Aktie weiteres Potenzial bieten. Fruta del Norte zählt inzwischen zu den Tier-1-Minen - ein Fakt, der das Interesse potenzieller Käufer wecken dürfte.

Tesoro Gold: Ein Gold-Distrikt mit Zukunft

Tesoro Gold (0,031 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) zählt zwar zu den kleineren Unternehmen am Markt, arbeitet aber mit großem Potenzial. In Chile wird das El-Zorro-Projekt entwickelt. Der Minenbau könnte realistisch ab 2028/2029 beginnen. Aktuell liegt die Ressource bei 1,5 Millionen Unzen Gold - eine Aktualisierung wird für diesen Sommer erwartet. Das 570 km² große Areal hat das Potenzial für einen eigenständigen Gold-Distrikt. Gold Fields, ein milliardenschwerer Produzent aus Südafrika, hält bereits 17,5 Prozent der Anteile. Die Lage ist strategisch günstig: In der Umgebung sind bereits mehrere Minen aktiv, die Infrastruktur ist hervorragend. Tesoro arbeitet nun auf eine Machbarkeitsstudie hin. Für Anleger bieten sich zwei Szenarien: Eigenproduktion mit massivem Bewertungsanstieg oder Übernahme. Analysten von Morgans empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 0,11 AUD als "speculative buy". Blue Ocean Equities sieht sogar 0,15 AUD als Ziel - der aktuelle Kurs liegt bei 0,031 AUD.

Royal Gold: Wachstum durch clevere Zukäufe

Royal Gold (132,85 Euro; US7802871084) ist ein Spezialist für Royalty- und Streaming-Modelle. Das kanadische Unternehmen investiert in Rohstoffprojekte und erhält dafür Anteile an künftigen Produktionen - ohne eigenes Produktionsrisiko. Lange Zeit waren solche Modelle die letzte Option für Projekte mit Finanzierungsbedarf. Heute jedoch ist Royal Gold bestens positioniert, um von seinen Beteiligungen zu profitieren. Jüngst machte die Firma mit Übernahmeofferten für Sandstorm Gold und Horizon Copper Schlagzeilen - Gesamtwert: rund 3,7 Mrd. US-Dollar. Die Transaktion bringt Zugang zu 40 weiteren Assets. Ab 2025 erwartet Royal Gold daraus zusätzliche 65.000 bis 80.000 Unzen Goldäquivalent jährlich. Die Aktie geriet nach Bekanntgabe der Übernahmeplänen zunächst kräftig unter Druck. Infolgedessen sollten Investoren zunächst eine Bodenbildung abwarten, bevor sie bei Royal Gold einsteigen.

Fazit: Gold bleibt gefragt - und mit ihm ausgewählte Aktien

In einem Umfeld auswachsender Verschuldung, geopolitischer Unsicherheit und steigender Inflation bleibt Gold ein gesuchter sicherer Hafen. Unternehmen wie Lundin Gold (ISIN: CA5503711080), Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), und Royal Gold (ISIN: US7802871084) stehen bereit, davon nachhaltig zu profitieren.

