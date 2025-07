Die Lage am Goldmarkt: US-Verschuldung und Handelskrieg schieben Gewinne an!

Anzeige / Werbung

Die "Big Beautyfull Bill" von US-Präsident Donald Trump hebt die US-Verschuldung auf das nächste Level. Dazu kommt eine undurchsichtige Zollpolitik, die mit dem Versand von persönlichen Briefen des Präsidenten an Handelspartner einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Die Maßnahmen untergraben das Vertrauen in den US-Dollar und schüren die Inflation in den USA. Damit bleibt Gold nicht nur strukturell, sondern auch von der Geopolitik gut unterstützt. Das wiederum schiebt die Gewinne der Goldfirmen an. Wir blicken deshalb auf Lundin Gold, Tesoro Gold und Royal Gold.

Schulden machen Amerika schwach!

Gekürzt werden nur Steuersätze, an die Arbeit mit dem strukturellen Budgetdefizit der USA hat sich seit Bill Clinton kein Präsident mehr getraut. Und so lebt die größte Wirtschaftsmacht der Welt nun schon seit mehr als 25 Jahren weit über ihrem Niveau. Inzwischen haben die Schulden die Marke von 37 Billionen US-Dollar erreicht, das entspricht mehr als 120 Prozent des BIP. Mit dem nun beschlossenen Steuergesetz der Regierung Trump kommen die nächsten Billionen hinzu. Der Markt diskutiert immer mehr darüber, ob die USA so nicht in die komplette Schuldenkrise fallen. Ray Dalio, immerhin Gründer des größten Hedge Funds der Welt, geht davon aus, dass das Land bereits in wenigen Jahren nicht mehr seine Schulden bedienen kann. Schon jetzt sind die Zinsausgaben der größte Posten im Haushalt, größer als der Militäretat.

Dollar bleibt im Sturzflug

Damit aber schwächen die USA ihre Währung. Der Dollar befindet sich auf Talfahrt gegenüber Euro, Franken und Co. Ausländische Anleger müssen mögliche Kursgewinne aus US-Werten nun gegen die Währungsverluste rechnen. Der schwache Dollar fördert aber vor allem den Goldpreis. Denn das Edelmetall wird zur Alternative für viele Notenbanken, um ihre Dollar-Anleihen zu reduzieren und so die Reserven zu diversifizieren. Diese Käufe von Zentralbanken erklären die seit Jahren hohe Nachfrage nach Gold. Der Goldpreis ist binnen 2,5 Jahren um rund 100 Prozent gestiegen. Viele Länder nutzen das Metall, um mehr Geld aus dem Dollar-Kreislauf zu ziehen.

Gleichzeitig setzen die USA ihre aggressive Handelspolitik fort, die nun ihren Tiefpunkt erreicht hat. So gab es bisher kaum nachvollziehbare wirtschaftliche Erklärungen, warum dieses oder jenes Land mit Zöllen belegt wurde. Nun aber hat die US-Regierung Brasilien einen 50 Prozent-Zoll auferlegt. Offen wurde dies als politische Strafaktion kommuniziert, weil Trump seinen Freund und Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro unterstützen möchte. Mit dieser Maßnahme dürften viele Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von den USA und dem Dollar weiter zu reduzieren. Die Goldnachfrage dürfte hoch bleiben.

Deutlich wird dies bereits am Anteil von Gold und Dollar an den Reserven der Notenbanken. Inzwischen steht er für 46 Prozent der globalen Reserven, einst waren es 58 Prozent. Auf Platz zwei befindet sich Gold mit 20 Prozent, dass erstmals den Euro (16%) abgelöst hat. Laut einer Untersuchung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) wollen viele Notenbanken ihre Goldpositionen in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Die Zölle könnten zudem die Inflation in den USA hochtreiben. Auch das dürfte dem Goldpreis helfen.

Goldaktien bieten derzeit hohe Renditen

Aktien, die von diesen Entwicklungen profitieren, finden sich derzeit vor allem im Goldsektor. Viele Titel haben bereits kräftig zugelegt. Die Kosten der meisten Produzenten liegen weltweit zwischen 1.400 und 1.800 US-Dollar je Unze. Nun zeigen die Zahlen zum zweiten Quartal, welche Einnahmen generiert werden können. Denn die Verkaufspreise lagen zwischen April und Juni bei über 3.300 US-Dollar je Unze. Die Gewinnmargen sind also weiter gestiegen.

Lundin Gold: Hoher Goldpreis und Produktionswachstum

Lundin Gold (45,12 Euro; CA5503711080): Mit einem Börsenwert von rund 11 Mrd. Euro zählt Lundin Gold zu den größeren Firmen unter den mittelgroßen Produzenten. Hinter dem Unternehmen steht die milliardenschwere schwedisch-kanadische Lundin-Familie. Die Firma hat mit Fruta del Norte in Ekuador eines der größten Gold-Vorkommen der Welt entwickelt. Als erstes großes Unternehmen hat Lundin Gold nun die Produktionszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei auch gemeldet, welchen Goldpreis man in diesem Zeitraum durchschnittlich erlöst hat: 3.369 US-Dollar je Unze! Sollte das der Normalfall für die Branche sein - wovon man ausgehen kann - dürften etliche Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen. Die Aktie von Lundin Gold hat seit Anfang 2024 rund 350 Prozent hinzugewonnen. Das liegt nicht nur am steigenden Goldpreis, sondern auch am hohen Produktionswachstum. Sollte der Goldpreis - wie beispielsweise von der Bank of America erwartet, die ein Kursziel von 4.000 US-Dollar ausgegeben haben - weiter steigen, dürfte auch die Aktie von Lundin Gold neue Höhen erklimmen. Da Fruta des Norte inzwischen zu den Tier-1-Minen zählt, könnte das Unternehmen auch auf dem Radar eines Aufkäufers landen.

Tesoro Gold blickt bereits auf den Minenbau

Tesoro Gold (0,027 AUD; AU0000077208; ASX: TSO): Noch zählt Tesoro Gold vom Börsenwert her zu den kleineren Goldfirmen am Markt. Doch das könnte sich mittel- bis langfristig ändern. Denn das australische Unternehmen entwickelt in Chile das El Zorro-Projekt. Realistischerweise könnte man bereits 2028 oder 2029 in Produktion gehen. Für das Vorkommen liegt eine Ressource von 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Allerdings dürfte es noch in diesem Sommer die nächste Aktualisierung geben. Dem Projekt wird das Potenzial für einen eigenen Gold-Distrikt zuerkannt, da das Areal 570 km2 groß ist und dementsprechend ein riesiges Explorationspotenzial besteht. Damit ist es durchaus mit Fruta del Norte vergleichbar. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields bereits ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region in Chile, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Das nächste Ziel von Tesoro ist eine Machbarkeitsstudie, die die Grundlage für den Bau der Goldmine legt. Hier können Anleger auf zwei mögliche Szenarien setzen: Tesoro Gold geht in einigen Jahren selbst in Produktion, was den Börsenwert erheblich steigern sollte. Oder das Unternehmen wird übernommen. Daher handelt es sich hier um eine Beimischungsmöglichkeit für langfristig orientierte Investoren. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,027 AUD. Das Brokerhaus Blue Ocean Equities hat jüngst eine erste Studie veröffentlicht und sogar ein Kursziel von 0,15 AUD für die Tesoro-Aktie ausgegeben.

Royal Gold: Übernahme zum Aufstieg in die nächste Liga

Royal Gold (137,65 Euro; US7802871084): Royal Gold zählt zu den eher unbekannten Gold-Unternehmen in Deutschland. Dabei sind die Kanadier mit einem Börsenwert von rund 9 Mrd. Euro ein Schwergewicht. Royal Gold ist ein sogenanntes Royalty & Streaming-Unternehmen. Es finanziert junge Rohstoff-Unternehmen und erhält im Gegenzug Anteile an einer künftigen Produktion. Somit erhält es Gold und andere Metalle in der Zukunft, für die man dann weder ein Produktionsrisiko hat, noch etwas bezahlen muss. Jahrelang waren diese Firmen oft der Notnagel für Goldfirmen, weil es schwierig war, Finanzierungen zu erhalten. Nun aber fahren Unternehmen wie Royal Gold die Ernte für ihre unternehmerisches Handeln ein. Und dieses Unternehmen hat nun sogar mit zwei Übernahmen für Aufsehen gesorgt. So hat Royal Gold jüngst Gebote für Sandstorm Gold and Horizon Copperabgegeben. Zusammen haben die Übernahmen einen Transaktionswert von rund 3,7 Mrd. US-Dollar. Durch die Transaktion erhält Royal Gold weitere 40 Assets an produzierenden Minen. 2025 sollen diese einen Beitrag von rund 65.000 bis 80.000 Goldäquivalent leisten. Die Aktie von Royal Gold war nach Bekanntgabe der Übernahmen kräftig unter Druck geraten. Bevor Investoren hier einsteigen, sollten sie eine Bodenbildung abwarten.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Enthaltene Werte: US7802871084,CA5503711080,AU0000077208