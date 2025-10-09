Tesoro Gold: Aktienkurs steigt nach neuer aktualisierter Scoping-Studie.

Anzeige / Werbung

1,2 Mio. Unzen-Goldprojekt mit hohen Margen und klarem Entwicklungspfad

Tesoro Gold (ASX: TSO) hat eine aktualisierte Scoping-Studie für sein El Zorro-Goldprojekt in Chile veröffentlicht - und die Reaktion des Marktes lässt nicht auf sich warten: Die Aktien des Unternehmens sind innerhalb eines Monats um 28% gestiegen. Die Studie bestätigt ein äußerst attraktives Tagebau- und Aufbereitungsprojekt, bei dem über die geplante Lebensdauer von 15 Jahren mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold produziert werden sollen. Trotz konservativer Goldpreisannahmen weist das Projekt starke Gewinnmargen, eine rasche Kapitalrückführung und einen klaren Wachstumspfad auf. Für Investoren, die auf langfristige, margenstarke Projekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen setzen, ist El Zorro besonders interessant.

Hochgradige Ressource und außergewöhnliche Finanzkennzahlen

Die aktualisierte Scoping-Studie stützt sich auf die Mineralressourcenschätzung (MRE) für Ternera vom August 2025 und basiert auf einer robusten jährlichen Verarbeitungskapazität von 3 Millionen Tonnen. Dies ermöglicht ein stabiles und effizientes Produktionsprofil von jährlich 111.000 Unzen in den ersten neun Betriebsjahren.

Das Unternehmen hat das Projekt unter zwei Preisannahmen getestet: einem Basisszenario mit 2.750 US-Dollar/Unze sowie einem Spot-Szenario mit 3.300 US-Dollar/Unze. Beide Varianten liefern herausragende Ergebnisse. Im Basisszenario ergibt sich ein Nettobarwert (NPV) nach Steuern von 663 Millionen US-Dollar bei einer internen Kapitalrendite (IRR) von 51%, während das Spot-Szenario einen beeindruckenden NPV von 966 Millionen US-Dollar und eine IRR von 68% erzielt.

Mit einem vergleichsweise moderaten Investitionsbedarf von 248 Millionen US-Dollar bietet El Zorro eine Amortisationsdauer von nur 20 Monaten im Basisszenario - und lediglich 16 Monaten im Spot-Szenario. Unterstützt wird dies durch wettbewerbsfähige All-in Sustaining Costs (AISC) von lediglich 1.216 US-Dollar pro Unze über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Vor-Machbarkeitsstudien erschließen weiteres Wertpotenzial

Aufbauend auf dem positiven Ergebnis der Scoping-Studie hat Tesoro die Vor-Machbarkeitsstudien eingeleitet, die bis ins zweite Quartal 2026 laufen sollen. In dieser Phase sollen der Minenplan weiter optimiert, das Potenzial für untertägigen Abbau bewertet und die Umweltgrundlagen weiterentwickelt werden.

Explorationsbohrungen bleiben ein zentrales Element der Projektentwicklung. Tesoro fokussiert sich dabei auf die Erweiterung der flachen Ressourcen bei Ternera und Ternera East sowie auf zusätzliche aussichtsreiche Ziele im gesamten Distrikt. Ziel ist es, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und das Distriktpotenzial vollständig auszuschöpfen - ein entscheidender Aspekt zur Steigerung der Investitionsattraktivität von El Zorro.

Vorbehaltlich der Genehmigungen und Finanzierung rechnet das Unternehmen mit einem Baubeginn im Jahr 2028. Die erste Goldproduktion wird für Mitte 2029 angestrebt - ein klar strukturierter Zeitplan für den Übergang von der Entwicklungs- zur Produktionsphase.

Bewährtes Verfahren, hohe Goldausbeute und nachhaltige Wasserversorgung

Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete El Zorro als ein unkompliziertes Projekt mit attraktiven Renditen. "Die Ergebnisse heben die Attraktivität von El Zorro als konventionelle Bergbauentwicklung mit starken wirtschaftlichen Erträgen hervor", erklärte er. Die aktualisierte Ternera-Ressource ermögliche einen größeren Tagebau und erhalte gleichzeitig Flexibilität bei der Minenplanung - ein bedeutender Vorteil für die weitere Projektumsetzung.

Die metallurgischen Tests lieferten ebenfalls positive Ergebnisse: Goldausbeuten von etwa 95% wurden durch ein kostengünstiges Carbon-in-Pulp-Verfahren erzielt. Darüber hinaus wird das Projekt durch die Nutzung entsalzten Meerwassers aus der nahegelegenen Anlage in Totoralillo mit einer nachhaltigen Wasserversorgung ausgestattet - ein zusätzlicher Beitrag zur ökologischen Verantwortung.

Die Entwicklung von El Zorro soll zudem spürbare regionale Vorteile mit sich bringen, darunter bedeutende lokale Beschäftigungsmöglichkeiten und ein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufschwung - was die gesellschaftliche Akzeptanz und die Investorenattraktivität des Projekts weiter stärkt.

