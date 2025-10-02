Was macht Tesoro Gold so spannend für Analysten? Neue Zahlen liefern Antworten

Anzeige / Werbung

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat mit der aktualisierten Scoping-Studie für das Ternera-Goldprojekt in Chile ein wichtiges Signal gesendet. Die Zahlen zeigen eine deutliche Verbesserung in zentralen Bereichen wie Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer der Mine und Produktionsvolumen. Das Analysehaus Morgans Financial spricht von "herausragenden Verbesserungen" und hebt das Kursziel für die Aktie um 40% auf 0,21?AUD (0,1176?€) an.

Die Analysten sehen alle Kennzahlen über den bisherigen Erwartungen. Das Fazit in der Research-Note: "Alle berichteten Kennzahlen liegen über unseren bisherigen Prognosen - was unsere Bewertung und das Vertrauen darin, dass Ternera ein besonders attraktives Risiko-/Renditeprofil darstellt, signifikant erhöht." Die Einstufung bleibt bei "SPECULATIVE BUY". Gleichzeitig steigt das Risikogewicht von 20% auf 50% - ein klares Signal für die Belastbarkeit des Projekts auch bei konservativen Annahmen.

Produktionsausblick und Wirtschaftlichkeit deutlich gestärkt

Die überarbeitete Studie liefert beeindruckende Eckdaten. Die Minenlaufzeit beträgt nun 13,5 Jahre. Die erwartete jährliche Goldproduktion steigt um 34% auf 111.000 Unzen, die Verarbeitungskapazität liegt mit 3 Millionen Tonnen pro Jahr um 25% höher als zuvor.

Auch wirtschaftlich legt das Projekt spürbar zu: Der Nettobarwert (NPV) nach Steuern liegt bei einem Goldpreis von 2.750?US$/Unze bei 633?Mio.US$ - ein Anstieg von 133% gegenüber der Vorstudie. Im Spot-Szenario bei 3.300?US$/Unze erreicht der NPV sogar 966?Mio.US$. Die Vorproduktionsinvestitionen steigen auf 248?Mio.US$, während die All-in Sustaining Costs mit 1.870?A$/Unze weitgehend konstant bleiben.

Mehr Unzen, mehr Umsatz, mehr EBITDA

Die aktualisierte Scoping-Studie führt auch zu deutlich angepassten Finanzprognosen. Morgans hebt die erwartete Lebenszeitproduktion auf 1,24?Mio.Unzen Gold an - ein Zuwachs von 64%. Die erwarteten Umsätze steigen ebenfalls um 64% auf 3,12?Mrd.US$. Das EBITDA legt um 121% auf 2,05?Mrd.US$ zu.

Auch bei konservativerer Zeitplanung - mit Produktionsbeginn im Geschäftsjahr 2030 statt 2029 - und einem langfristigen Goldpreis von 2.500?US$/Unze verdreifacht sich der erwartete Gewinn je Aktie auf 0,05?Cent. "Wir halten an unserer bestehenden Bewertung fest und erhöhen unser Kursziel auf 0,21 AUD je Aktie", schreiben die Analysten.

Ternera: Strategische Lage trifft auf Explorationspotenzial

Tesoro Gold kontrolliert mit dem El Zorro Gold Project eine Fläche von 570?km² in der Atacama-Region Chiles. Das Ternera-Projekt ist das erste in Chile entdeckte Intrusion-Related Gold System (IRGS). Die Analysten von Morgans verweisen auf die historische Bedeutung solcher Neuentdeckungen: "Die Geschichte zeigt, dass die Entdeckung einer neuen Mineralprovinz oft erheblichen ökonomischen Wert schafft."

Die Nähe zur Regionalhauptstadt Copiapó - nur 140?km entfernt - sorgt für eine gute Anbindung. Straßen, Strom- und Wasserversorgung sind vorhanden. Die aktuelle Ressource liegt bei 1,5?Mio.Unzen Gold. Ein 20?km langer Korridor unerforschter Intrusionen erweitert das Explorationspotenzial erheblich. Die Kombination aus Ressourcengröße, Infrastruktur, Rechtssicherheit und zusätzlichem Wachstumsspielraum positioniert Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) weiterhin als ernstzunehmenden Akteur im Goldsektor.

