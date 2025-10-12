PTA-News: Aktien Global News: Tesoro Gold zündet nächste Wachstumsstufe: El Zorro wird zum Vorzeigeprojekt für Anleger im Goldsektor -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: Tesoro Gold zündet nächste Wachstumsstufe: El Zorro wird zum Vorzeigeprojekt für Anleger im Goldsektor

Tesoro Gold zündet nächste Wachstumsstufe: El Zorro wird zum Vorzeigeprojekt für Anleger im Goldsektor

Tesoro Gold

Frankfurt (12.10.2025)

Tesoro Gold zündet nächste Wachstumsstufe: El Zorro wird zum Vorzeigeprojekt für Anleger im Goldsektor

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat einen bedeutenden Meilenstein für sein Vorzeigeprojekt, das El Zorro Goldprojekt in Chile, erreicht. Das Unternehmen veröffentlichte die Ergebnisse einer erweiterten und aktualisierten Scoping-Studie, die das Projekt als eines der vielversprechendsten aufstrebenden Goldentwicklungen auf dem amerikanischen Kontinent positioniert.

Die Studie beschreibt einen technisch einfachen, margenstarken Tagebaubetrieb, basierend auf der aktualisierten Mineralressourcenschätzung Ternera vom August 2025 sowie einer konventionellen Carbon-in-Pulp (CIP)-Aufbereitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 3,0 Millionen Tonnen pro Jahr. Die gesamte Goldproduktion wird auf 1,26 Millionen Unzen (angezeigt und geschätzt) über eine anfängliche Projektlaufzeit von 15 Jahren geschätzt.

Alle Ergebnisse wurden auf 100-%-Basis dargestellt (Tesoro hält 90 %). Das Projekt zeichnet sich durch seine Kombination aus Größe, Einfachheit und geringer Kapitalintensität aus - und hebt sich damit deutlich in einem wettbewerbsintensiven Goldsektor hervor.

Starke Renditen und schnelle Amortisation selbst bei konservativen Goldpreisen

Bei einem konservativen Goldpreis von 2.750 US$/Unze liefert El Zorro einen Kapitalwert (NPV) von 917 Mio. US$ (vor Steuern) bei einem Abzinsungssatz von 7,5 % sowie eine interne Rendite (IRR) von 60 %. Nach Steuern beträgt der Kapitalwert 663 Mio. US$ mit einer IRR von 51 %. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial des Projekts, selbst unter vorsichtigen Annahmen erhebliche Renditen zu erzielen.

Bei einem aktuellen Goldpreis von 3.300 US$/Unze verbessern sich die wirtschaftlichen Kennzahlen weiter - der Kapitalwert (NPV) steigt auf 1,33 Mrd. US$ bei einer IRR von 79 % (vor Steuern); nach Steuern liegt der Kapitalwert bei 966 Mio. US$ mit einer IRR von 68 %.

Die geplante Grube umfasst 41 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au und enthält 1,3 Mio. Unzen Gold. Während der ersten neun Produktionsjahre wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 111.000 Unzen erwartet. Die Lebensdauer der Mine beträgt 13,5 Jahre, was einen nachhaltigen langfristigen Cashflow ermöglicht. Ein niedriger durchschnittlicher AISC von 1.216 US$/Unze unterstützt die starken Margen.

Geringe Investitionskosten und hohe Ausbeuten ermöglichen skalierbare Entwicklung

Mit anfänglichen Investitionskosten von nur 248 Mio. US$ - einschließlich 41 Mio. US$ für den Vorabbau - handelt es sich bei El Zorro um ein kosteneffizientes Projekt mit schnellem Weg zur ersten Goldproduktion. Metallurgische Tests zeigen durchgängig hohe Goldrückgewinnungen von über 94 % bei Verwendung einer konventionellen, kostengünstigen CIP-Anlage.

Wichtig ist, dass der Prozess mit geringem Reagenzienverbrauch auskommt und Wasser aus der nahegelegenen Meerwasserentsalzungsanlage in Totoralillo nutzt - ein Pluspunkt für nachhaltige und verantwortungsvolle Entwicklung.

Auf Basis dieser Ergebnisse hat der Vorstand von Tesoro die Einleitung einer Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) beschlossen, die im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll.

Klares Entwicklungspotenzial durch Optimierung und Erweiterung

Zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung des Projektwerts sind bereits angelaufen. Fortgeschrittene technische Studien werden zusätzliche Ressourcen innerhalb des Tagebaus, untertägige Abbauoptionen sowie weitere Explorationsziele im Nahbereich und auf regionaler Ebene bewerten. Die Optimierung der Abbauplanung, die Evaluierung potenzieller unterirdischer Zonen und fortlaufende Umweltstudien sind im Gange.

Die laufende Exploration konzentriert sich auf flache Erweiterungen der Ternera-Lagerstätte, auf hängende Vererzungszonen in Ternera East sowie auf mehrere regionale Ziele innerhalb des umfangreichen El-Zorro-Gebiets.

Management bestätigt Potenzial im Distriktmaßstab

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves erklärte:"Im Namen des Tesoro-Teams freue ich mich sehr, die Ergebnisse dieser Studie vorzustellen, die sich auf einen erweiterten und optimierten Tagebaubetrieb mit Goldverarbeitung in unserem El Zorro Goldprojekt in Chile konzentriert. Die Resultate zeigen eine äußerst attraktive Entwicklungsmöglichkeit mit konventionellem Bergbau und einfacher Verarbeitung."

Langfristiges Wachstumspotenzial klar erkennbar

Tesoro Gold ist überzeugt, dass El Zorro ein Goldentwicklungsprojekt im Distriktmaßstab darstellt - mit Ternera als erstem von mehreren Lagerstätten, die zu einem deutlich größeren zukünftigen Betrieb beitragen können.

Mit soliden Fundamentaldaten, skalierbarer Infrastruktur und einer umfangreichen Explorationsfläche entwickelt sich El Zorro zu einer herausragenden Goldwachstumsgeschichte in einer weltweit angesehenen Bergbauregion.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

