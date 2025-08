Goldman verzockt sich brutal? Hedgefonds verlieren 90%

Anzeige / Werbung

"Trump muss nur noch den Zollhammer schwingen: dann explodiert der Kurs!" So oder so ähnlich könnte es in einer Goldman-Telefonkonferenz am 30. Juli 2025 geklungen haben. Die Stimmung war euphorisch. Die Empfehlung: Kupfer-Optionen kaufen, massiv. Hedgefonds investierten Millionen. Doch was dann kam, war ein Desaster: Trump verkündete zwar Strafzölle, aber nicht auf das Kupfer, das an den Börsen gehandelt wird. Binnen Stunden krachte der Kupferpreis um 22%. Die empfohlenen Optionen verloren über 90% ihres Werts.

Kupfer: Von Top Wette zum Fiasko in 24 Stunden

In einer Telefonkonferenz empfahl die Investmentbank Goldman Sachs, laut einem Bericht von Bloomberg, ihren Hedgefonds-Kunden, massiv auf steigende Kupferpreise in den USA zu setzen. Man war überzeugt, dass US-Präsident Donald Trump eine Strafzollwelle von 50% auf Kupferimporte lostreten würde und riet zum Kauf von Optionen, die auf genau dieses Szenario spekulierten.



Doch es kam anders. Zwar verkündete Trump am folgenden Tag tatsächlich einen 50-Prozent-Zoll, doch die raffinierten Vormaterialien, auf die sich der Handel primär stützt, wurden explizit ausgenommen. Dazu zählen Kupferkathoden, Kupfererze und -konzentrate - also genau jene Produkte, die an den Terminmärkten gehandelt werden. Der Schock war groß: Der Kupferpreis in New York brach binnen Stunden um 22% ein - ein Rekordsturz.



Laut einem Bericht von Bloomberg lag nicht nur Goldman falsch. Auch Citigroup hatte kurz zuvor noch ihren Kunden geraten, auf die Preisdifferenz zwischen dem New Yorker COMEX-Markt und der Londoner Metallbörse (LME) zu wetten. Begründung: Die US-Zölle würden die US-Preise weiter vom Weltmarkt abkoppeln. Stattdessen kam der Schock und massive Verluste von über 90% auf allen Seiten. Goldmans optimistische Wette ging damit komplett nach hinten los. In einer internen E-Mail an Kunden hieß es nur lapidar: "No copper tariff. Mea Culpa." (zu Deutsch: "Kein Kupferzoll. Mein Fehler.")