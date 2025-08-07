Tesoro Gold: Goldressource in Ternera wächst um 42%

Anzeige / Werbung

Tesoro Gold Limited hat in dieser Woche eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Ternera-Goldvorkommen innerhalb des El Zorro-Projekts in Chile veröffentlicht. Die neue Schätzung bedeutet für Tesoro einen deutlichen Sprung: Der enthaltene Goldgehalt steigt um 530.000 Unzen - das entspricht einem Zuwachs von 42% gegenüber der vorherigen Schätzung. Insgesamt beläuft sich die Ressource nun auf 1,82 Millionen Unzen Gold.

Klassifizierungs-Upgrade stärkt Wirtschaftlichkeit

Ein wesentlicher Aspekt der aktualisierten Schätzung ist die verbesserte Klassifizierung der Ressourcen: 62% der Ressource - das entspricht 1,12 Millionen Unzen - sind jetzt der "Indicated"-Kategorie zugeordnet. Insgesamt steigt die Ressourcenschätzung (Indicated und Inferred) laut Unternehmensangaben auf 2 Millionen Unzen bei 1,07 g/t Au. Die aktualisierte Ressourcenschätzungen fließen zeitnah in eine aktualisierte Scoping Study ein, die - so das Unternehmen - ein erweitertes Entwicklungsszenario für Ternera darstellen soll. Ein Pre-Feasibility Study (PFS) ist bereits in Planung und soll 2026 vorgelegt werden.

Die Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen - das bedeutet, dass weiteres Wachstumspotenzial in angrenzenden Gebieten vorhanden ist. So wurden in mehreren mineralisierten Zonen bereits zusätzliche Zielgebiete identifiziert, die für Ressourcenerweiterungen infrage kommen.

Zukunftsweisende Bohrungen stehen bevor

Auch das Explorationsprogramm ist in vollem Gange: Hoch-priorisierte Bohrziele im Umfeld von Ternera sollen in den kommenden Monaten getestet werden. Die jüngsten Bohrergebnisse haben neue Zonen mit Goldmineralisierung im Norden und Süden der Lagerstätte bestätigt - ein vielversprechendes Zeichen für weiteres Wachstum.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves zeigt sich überzeugt: "Ternera beweist weiterhin seine Qualität, Größe und das anhaltende Wachstumspotenzial. Dieses Update der MRE bestätigt einen substanziellen Anstieg sowohl der enthaltenen Goldunzen als auch der Klassifizierung der Mineralressource. Der Anstieg der als 'Indicated' klassifizierten Unzen sowie der Unzen pro vertikalem Meter ist besonders bedeutend und dürfte das zukünftige Minendesign und letztlich die Wirtschaftlichkeit des Projekts wesentlich beeinflussen.

Wichtig ist, dass Ternera in alle Richtungen offen bleibt und die jüngsten Bohrungen neue mineralisierte Zonen im Norden und Süden identifiziert haben. Wir erwarten, dass die Mineralressource mit weiteren Bohrungen weiter wachsen wird, und wir glauben, dass Ternera die erste von mehreren Lagerstätten ist, die letztlich zu einer umfassenderen Goldentwicklungsgelegenheit im Distriktmaßstab beitragen wird."

Analysten-Meinungen

Auch diverse Analystenhäuser sind positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung von Tesoro Gold angeht. So gehen die Analysten von Blue Ocean Equities von einem Zielkurs von 0,15 A$ aus. Das entspricht einer angenommenen Kurssteigerung von über 460% (aktueller Kurs: 0,0325 A$). Auch die Experten des Analystenhauses Morgans sehen deutliches Kurspotential. Sie gehen von einem Zielkurs von 0,11 A$ aus, also einer erwarteten Kurssteigerung von knapp 340%.

---?

?

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Tesoro Gold: Goldressource in Ternera wächst um 42% appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208