Die LTC Properties Inc. verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der aktuelle Kurs liegt bei 37,30 EUR (Stand: 24. November), was einem monatlichen Zuwachs von 6,12 Prozent entspricht. RBC Capital Markets hat kürzlich seine neutrale Einschätzung bestätigt und das Kursziel von 34 auf 36 USD angehoben. Die Marktkapitalisierung des Immobilien-Trusts beläuft sich derzeit auf 1,7 Milliarden EUR.

Dividendenkontinuität setzt sich fort

Das Unternehmen setzt seine verlässliche Dividendenpolitik fort und zahlt weiterhin monatlich 0,19 USD je Aktie aus. Die letzte Ausschüttung erfolgte am 21. November 2024, und die nächste Dividendenzahlung ist für den 23. Dezember 2024 vorgesehen.

