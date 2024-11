Ethereum News: Allzeithoch im Ökosystem! Folgt ETH im Dezember?

Mit Kursverlusten von 3,5 Prozent in den letzten 24 Stunden fällt Ethereum stärker als Bitcoin und wertet im diesbezüglichen Handelspaar weiter ab. Auf Wochensicht steigt Ethereum um 7 Prozent, während für den vergangenen Monat über 33 Prozent Zugewinne für ETH zu Buche stehen. Doch Ethereum verzeichnet im Ökosystem auch ein Allzeithoch - kann ETH nun auf die fundamentale Entwicklung folgen und ebenfalls in Richtung Rekordhoch steigen?

Ethereum auf Allzeithoch: Bullische Entwicklung bei Layer-2

Die Anzahl aktiver Adressen ist ein wichtiger Indikator für die Nutzung und Akzeptanz einer Blockchain. Bei Ethereum Layer-2-Lösungen misst diese Metrik, wie viele eindeutige Adressen innerhalb eines bestimmten Zeitraums Transaktionen ausführen. Diese spiegelt sowohl die Aktivität bestehender Nutzer als auch den Zustrom neuer Teilnehmer wider.

Die folgende Aussage des Analysten deutet nun darauf hin, dass Ethereum-L2 wieder in die Nähe ihres bisherigen Höchststands von 10,03 Millionen wöchentlich aktiver Adressen rücken. Mit aktuell 9 Millionen aktiven Adressen zeigt die Entwicklung eine wachsende Dynamik und Akzeptanz dieser skalierbaren Lösungen, die günstigere und schnellere Transaktionen ermöglichen. Dieser Trend weist auf eine steigende Netzwerknutzung hin.

Slowly but surely, another all-time high is within reach!



The number of active addresses on Ethereum Layer 2s is approaching its peak levels.



Currently, weekly active addresses are at 9 million.



All-time high was 10.03. pic.twitter.com/MZQ4VVIJtX - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) November 24, 2024

Die steigende Adoption von Layer-2-Lösungen ist mittelfristig ein starker bullischer Faktor für Ethereum. Layer-2-Netzwerke entlasten die Haupt-Blockchain, indem sie Transaktionen günstiger und schneller abwickeln. Dies erhöht die Attraktivität von Ethereum für Entwickler und Nutzer, die hohe Gebühren vermeiden möchten. Da Layer-2-Lösungen auf Ethereum aufbauen, bleibt die Haupt-Chain entscheidend für Sicherheit und Konsens. Jede Aktivität auf Layer-2 generiert letztlich Transaktionen, die in Ethereum verarbeitet werden.

Die wachsende Akzeptanz von Layer-2 könnte Ethereum auch als Basis für dezentrale Anwendungen und Finanzdienstleistungen mittelfristig stärken. Diese Synergie zwischen Skalierung und Netzwerkaktivität schafft eine langfristige Grundlage für Wertsteigerungen von ETH. Natürlich folgt nicht unmittelbar auf ein Allzeithoch bei L2 auch ein Rekord bei Ethereum - schließlich wird die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt noch rund 30 Prozent unter ATH gehandelt. Dennoch kann fundamentales Momentum eben auch bullische Narrative rund um ETH unterstützen.

Ethereum Alternative: Diese Layer-2 geht im November viral

Im November 2024 rückt Pepe Unchained (PEPU) zunehmend in den Fokus von Krypto-Anlegern. Als innovativer Meme-Coin kombiniert PEPU traditionelle Meme-Coin-Elemente mit modernster Layer-2-Technologie, um eine effiziente und skalierbare Lösung für seine Nutzer zu bieten. Mit über 40 Millionen US-Dollar an bisheriger Finanzierung verfolgt das Projekt ambitionierte Pläne. So soll bei Pepe Unchained die erste Layer-2 für Meme-Coins entstehen.

Zum Pepe Unchained Presale

Im Zentrum von Pepe Unchained steht also die Layer-2-Lösung, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Diese Architektur ist speziell auf die Anforderungen von Meme-Coins zugeschnitten. Darüber hinaus sind verschiedene Erweiterungen in Planung, darunter eine dezentrale Börse, ein Block-Explorer und eine Cross-Chain-Bridge. Letztere wird es ermöglichen, Token nahtlos zwischen verschiedenen Blockchains zu transferieren, wodurch die Interoperabilität des Projekts gestärkt wird. PEPU ist also nicht nur ein Meme-Coin, sondern der Anfang eines neuen Ökosystems. Damit dieses lebendig bleibt und Nachfrage generiert wird, hat sich das Team weitere Features überlegt.

Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist die Vision, ein umfassendes Ökosystem zu schaffen. Dabei sollen Entwickler durch spezielle Förderprogramme wie "Pepe's Pump Pad" unterstützt werden. Dies erleichtert es der Community, mit geringem Aufwand neue Meme-Coins zu starten.

Auch die Community zeigt enormes Potenzial: Mit über 50.000 Followern auf X wächst das Interesse an PEPU stetig. Der laufende Presale hat bereits große Aufmerksamkeit erregt. Hier dürfte Pepe Unchained in den verbleibenden zweieinhalb Wochen auch die 50 Millionen US-Dollar komplettieren.

Investoren können PEPU Token mit ETH, USDT oder BNB erwerben und dabei von attraktiven Staking-Renditen von aktuell rund 70 Prozent profitieren.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.