Cardano fällt unter 1 US-Dollar: Ist der ADA-Hype vorbei?

Die Kursverluste weiten sich aus. Bitcoin fällt mit einem Kursrutsch von rund 2 Prozent unter 96.000 US-Dollar zurück, während die Verluste im Marktsegment der Altcoins noch deutlich größer sind. So verliert XRP zweistellig, auch Cardano büßt deutlich ein. Anleger realisieren Gewinne.

Cardano (ADA) fällt in den letzten 24 Stunden um rund 8 Prozent. Dennoch verbleiben für den vergangenen Monat Kursgewinne von rund 180 Prozent. Damit rutscht Cardano auch unter die psychologische Kursmarke von einem US-Dollar. Der erste Ausbruchsversuch ist gescheitert, ADA konnte nur temporär das Kursniveau überwinden. Ist der ADA-Hype damit schon vorbei oder könnte der native Coin der Layer-1 nach der Korrektur spannender denn je sein?

Cardano: Rücksetzer als Chance?

Im Tageschart sehen wir zuletzt eine parabolisch anmutende Aufwärtsbewegung, die Cardano schnell verteuerte und über 1 US-Dollar trieb. Für nachhaltige Kursbewegungen sind jedoch Korrekturen erforderlich. Denn jeder Aufwärtstrend besteht eben aus Impulsen und Korrekturen. Nun gab es eine erste Korrekturbewegung, die sich noch weitaus länger ziehen könnte. Der RSI zeigt im Tageschart weiterhin einen überkauften Zustand, auch Rücksetzer um die Hälfte sind in einer Altcoin-Saison nicht ungewöhnlich und bieten dann Einstiegschancen.

Einige Analysten sehen hier auch langfristiges Potenzial. So könnte es immer noch eine gute Idee sein, in Cardano zu investieren. Augenscheinlich geht der folgende Experte von einer langfristigen Aufwärtsbewegung aus.

It's never too late to buy ADA Cardano - Deezy.eth (@deezy_BTC) November 24, 2024

Übrigens befindet sich ADA immer noch rund 70 Prozent unter dem Allzeithoch, das vor rund drei Jahren erreicht wurde. Wer in diesem Zyklus auf ein neues Rekordhoch spekuliert, dürfte also im aktuellen Rücksetzer ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis finden.

Dezentraler Meme-Coin explodiert über 3,1 Millionen US-Dollar

Cardano ist bekannt für seine starke Ausrichtung auf Dezentralisierung, da das Netzwerk auf einem Proof-of-Stake-System basiert, das von Tausenden unabhängiger Stake-Pools betrieben wird. Dies minimiert die Macht einzelner Akteure und fördert eine demokratische Governance. Mit der Voltaire-Phase in der Roadmap wird Cardano noch dezentraler: So führt das Team ein On-Chain-Governance-Modell ein, das es der Community ermöglicht, über Entwicklungsentscheidungen und die Verteilung von Mitteln abzustimmen. Dadurch soll echte Selbstverwaltung im Netzwerk erreicht werden.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Während etablierte Projekte wie Cardano weiterhin Investoren durch ihre Dezentralität anziehen, richtet sich Flockerz an ein anderes Segment. Das neue Projekt kombiniert die Eigenschaften eines Meme-Coins mit einem innovativen Governance-Ansatz, der aktive Community-Beteiligung fördert und eine demokratische Entscheidungsfindung verspricht. So entsteht bei FLOCK ein dezentraler Meme-Coin.

Flockerz hebt sich durch sein "Vote-to-Earn"-Modell von klassischen Meme-Coins ab. Dieses System belohnt Mitglieder für ihre aktive Teilnahme, indem es sie direkt in wichtige Entscheidungen einbindet. Durch dieses Konzept schafft Flockerz nicht nur eine enge Bindung der Nutzer an das Projekt, sondern stärkt auch seine dezentrale Ausrichtung. Die Entwickler betonen, dass die Community im Mittelpunkt steht. Mit der Mitbestimmung lässt sich sogar Geld verdienen. Vote-to-Earn soll ein vergleichbarer Krypto-Trend zu Play-2-Earn werden.

Der aktuelle Presale basiert auf stufenweisen Preiserhöhungen, die Frühinvestoren belohnen und die Nachfrage ankurbeln. Token können über ETH, USDT oder BNB erworben werden, wobei sogar eine Kreditkartenoption verfügbar ist. Anleger, die frühzeitig einsteigen, profitieren von potenziellen Buchgewinnen.

Flockerz kombiniert dezentrale Governance, innovative Konzepte und Community-Engagement mit einem lukrativen Presale. Über 3 Millionen US-Dollar flossen bereits in FLOCK. Wer im Presale einsteigt, kann direkt im Anschluss die Token für rund 700 Prozent APY staken. So maximieren mutige Anleger intuitiv ihre Gewinne schon vor dem offiziellen Handelsstart.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.