Die Uzin Utz AG, Komplettanbieter für Bodensysteme, zeigt sich zum Ende des Jahres 2024 in stabiler Verfassung. Der aktuelle Aktienkurs von 49,30 EUR (Stand: 24. November) spiegelt eine positive Monatsentwicklung von +1,65% wider. Besonders beachtenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von 11,29%, wobei die Aktie aktuell 12,58% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,2 Millionen Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur in der Bauindustrie.

Kennzahlen bestätigen solide Position

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich robust. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt für 2024 bei 9,86, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis 5,11 beträgt. Die Dividendenzahlung von 1,60 EUR im Jahr 2024 unterstreicht die Dividendenkontinuität des Ulmer Unternehmens.

