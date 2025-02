DJ PTA-Adhoc: Uzin Utz SE: Uzin Utz meldet Ergebnissteigerung in 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ulm (pta/24.02.2025/17:20) - Die Uzin Utz SE (ISIN Nr. DE 000755 1509; General Standard) gibt bekannt, dass nach vorläufigen Berechnungen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mehr als 20% über dem Vorjahr liegen wird.

Die positive EBIT-Entwicklung ist bei gleichbleibenden Umsatzerlösen insbesondere auf Effizienzsteigerungen sowie die konsequente Kostenoptimierung zurückzuführen. Gezielte strategische Kostenoptimierungsprojekte haben ihre Wirksamkeit stark im vierten Quartal entfaltet.

Entgegen der Prognose wird der operative Cashflow leicht über dem Vorjahr liegen.

Detaillierte Finanzkennzahlen und der Geschäftsbericht werden planmäßig am 31. März 2025 unter https:// de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte auf unserer Internetseite veröffentlicht.

