PTA-AFR: Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Ulm (pta000/07.08.2025/08:00 UTC+2) - Uzin Utz SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Aussender: Uzin Utz SE Dieselstraße 3 89079 Ulm Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
