Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE Unternehmen: UZIN UTZ SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.02.2026 Kursziel: 100,00 EUR (zuvor: 87,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Neue Mittelfriststrategie setzt ambitionierte Ziele



UZIN UTZ hat am Donnerstag ein umfangreiches Strategie-Update vorgestellt. Die vom Finanzvorstand Christian Richter präsentierte neue Mittelfriststrategie namens GROW BIGGER setzt insbesondere hinsichtlich der Topline-Entwicklung ambitionierte Ziele, die markant oberhalb unserer bisherigen Prognosen liegen.



Wachstumsziel von 8-12% pro Jahr: Auf Basis der starken Positionierung als One-Stop-Shop des bodenlegenden Handwerks plant UZIN UTZ in den kommenden Jahren eine Wachtumsbeschleunigung in einer Größenordnung von 8-12% p.a. (CAGR 2020-2025e:5,7%). Eine wesentliche Rolle spielt dabei die stärkere Internationalisierung sowie der weitere Ausbau der Marktstellung in den USA (MONe: heute ca. 16% vom Umsatz). Mindestens die Untergrenze der Wachstumszielbandbreite erachtet der Vorstand durch organisches und volumengetriebenes Wachstum als möglich. Auf Basis zunehmender Skaleneffekte strebt das Unternehmen überdies an, in 2030 eine EBIT-Marge von >10% zu erzielen (MONe 2025: 8,6%). Nicht zuletzt bezieht die neue Strategie - im Einklang mit dem Vorgängerprogramm PASSION - wieder Zielmarken hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit (Weiterempfehlungsrate: >90%; akt.: ca. 88%), der Innovationen (Anstieg der Neuheitsquote; 2024: 25,2%) und der Nachhaltigkeit (Reduktion der CO2-Emissionen um 25% ggü. Basisjahr 2025) ein.



M&A im Fokus: An Bedeutung gewinnen soll darüber hinaus anorganisches Wachstum durch Zukäufe. In der von Herrn Richter skizzierten Zweiteilung des Marktes in kleine Regionalisten in Nischenmärkten sowie große Konsolidierer mit Größenvorteilen beabsichtigt das Unternehmen somit ausdrücklich, zu Letzteren zu gehören. Zugleich betonte der Vorstand jedoch, auch hier mit Bedacht agieren zu wollen. Je nach Größe des Targets stehen zudem Kapitalmaßnahmen zur Wachstumsfinanzierung im Raum.



Modell überarbeitet: Wenngleich wir in unseren Modellannahmen keine Übernahmen vorwegnehmen, fällt die avisierte Topline-Entwicklung noch deutlich dynamischer aus als von uns bislang prognostiziert. So steuert UZIN UTZ schon bei einer CAGR von 8% bis 2030 auf Umsätze von ca. 750 Mio. EUR zu (MONe alt: 660 Mio. EUR; Konsens: 652 Mio.EUR). Am oberen Ende der Zielspanne (CAGR: 12%) könnte sogar ein Konzernumsatz i.H.v.rund 900 Mio. EUR erreicht werden. Bei gleichzeitiger Erfüllung des Margenziels würde sich das EBIT gegenüber 2025 (MONe: 43,5 Mio. EUR) annähernd verdoppeln. Wir setzen unsere Wachstumserwartungen nun spürbar höher an, aufgrund der u.E. derzeit noch fehlenden Visibilität, welchen Beitrag die vielfältigen Wachstumsinitiativen im Einzelnen leisten können, bleiben wir aber etwas unterhalb des Zielkorridors des Unternehmens positioniert (CAGR 2025-2030e: 7,6%). Für UZIN UTZ spricht jedoch, dass die Umsätze in den letzten Jahren gegen den Markttrend deutlich gesteigert werden konnten und u.a.durch Produktneuheiten (bspw. FusionTec) bereits in 2025 eine anziehende Dynamik verzeichnet worden sein dürfte (Q3/25: +10,1% yoy; Q4/25e: +8,3% yoy). Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie eine konkrete Guidance für 2026 wird UZIN UTZ am 31. März vorlegen. Die GROW BIGGER-Strategie und die Aussagen des Vorstands deuten u.E. aber schon jetzt darauf hin, dass die Wachstumsprognose für 2026 offensiver ausfallen wird als im Vorjahr (2025: 'leichtes Wachstum').



Fazit: Wir erachten die neuen Ziele als ambitioniert, aber nicht unrealistisch, zumal das Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Baukrise auch die PASSION-Ziele (>550 Mio. EUR Umsatz; >8% EBIT-Marge) voraussichtlich weitestgehend erfüllen wird. Nach Überarbeitung des Modells ermitteln wir ein DCF-basiertes Kursziel von 100,00 EUR und bekräftigen die Kaufempfehlung.







