BERLIN - Volkswagen hält trotz des Widerstands seiner Beschäftigten an den Plänen zu Werksschließungen in Deutschland fest. "Wir müssen unsere Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen", sagte VW -Markenchef Thomas Schäfer der "Welt am Sonntag". Dazu gehörten neben den Fahrzeugwerken auch die Komponentenstandorte. Auf die Frage, ob VW auf eine Werkschließung verzichten könne, sagte Schäfer: "Wir sehen das aktuell nicht."

Renk: Wechsel an Unternehmensspitze



AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk bekommt eine neue Führungsspitze. Der Aufsichtsrat habe dem Wunsch der Vorstandsvorsitzenden Susanne Wiegand entsprochen, ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Januar 2025 aus persönlichen Gründen zu beenden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Als Nachfolger habe das Gremium das Vorstandsmitglied Alexander Sagel mit Wirkung zum 1. Februar 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Dieser war als COO bisher für das operative Geschäft zuständig.

BVB-Mitglieder stimmen für Ende von Rheinmetall-Deal



DORTMUND - Die Mitglieder von Borussia Dortmund haben gegen den umstrittenen Sponsorendeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall gestimmt. Nach einem entsprechenden Antrag votierte auf der Mitgliederversammlung eine absolute Mehrheit für das schnellstmögliche Ende der Partnerschaft sowie dafür, "keinesfalls über die Vertragslaufzeit hinaus" zu verlängern.

BVB will mit Kehl verlängern - Ricken verteidigt Sahin

DORTMUND - Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl verlängern. "Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Mitgliederversammlung in Richtung von Kehl. Das aktuelle Arbeitspapier des 44-Jährigen läuft im Sommer 2025 aus. "Mein großer Wunsch ist es, was zu entwickeln, was aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren", sagte Ricken. Damit meinte der Sportchef auch Trainer Nuri Sahin.

Großaktionär wird Chef bei Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert

JANDELSBRUNN - Bei dem unter Auftragsmangel leidenden Freizeitmobilhersteller Knaus Tabbert übernimmt der Großaktionär Wim de Pundert das Ruder. Der Niederländer soll eine Doppelrolle als Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand übernehmen, wie der Aufsichtsrat mitteilte. De Pundert war bislang selbst Mitglied des Aufsichtsrats.

Viessmann übernimmt Unternehmen für isolierte Rohrsysteme

ALLENDORF/ROSENHEIM - Die nordhessische Viessmann-Gruppe kauft weiter zu und übernimmt den Produzenten von vorgedämmten Rohrsystemen Isoplus mit Sitz im oberbayerischen Rosenheim. "Gemeinsam können wir den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur im Bereich der Wärmeverteilung rasch vorantreiben, Emissionen reduzieren und erneuerbare Energien in den Alltag integrieren", teilte Firmenchef Max Viessmann in Allendorf an der Eder mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" soll er im dreistelligen Millionenbereich liegen. Der Übernahme müssen noch die Kartell- und Investitionskontrollbehörden zustimmen.

Finnair streicht 300 Flüge in Vorweihnachtszeit



HELSINKI - Wegen eines Pilotenstreiks streicht die finnische Fluggesellschaft Finnair insgesamt ungefähr 300 Flüge am 9. und 13. Dezember. Nach Angaben der Airline sind von den Ausfällen etwa 33.000 Fluggäste betroffen. Gestrichen werden unter anderem auch Flüge zwischen Finnlands Hauptstadt Helsinki und München, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Wien, Zürich und Genf.

ROUNDUP: Deko-Kette Depot schließt zahlreiche Filialen

NIEDERNBERG - Der insolvente Deko-Händler Depot schließt bis Jahresende mindestens 27 Filialen in Deutschland. Das sagte der Geschäftsführer des Einzelhandelsunternehmens, Christian Gries, der Deutschen Presse-Agentur. 17 seien bereits dichtgemacht worden. Das Filialnetz schrumpft damit auf 285 Geschäfte. Voraussichtlich werden noch weitere geschlossen. Die Verhandlungen mit einigen Vermietern laufen noch. "Läden, mit denen wir kein Geld verdienen, werden wir konsequent schließen", sagte Gries.

Anzeichen für Einstieg von Cadillac in Formel 1



LAS VEGAS - In der Formel 1 verdichten sich die Anzeichen für den Einstieg eines weiteren amerikanischen Teams. Sky Sports berichtete am Rande des Grand Prix von Las Vegas, dass Bewegung in das Projekt gekommen sei und General Motors mit der Marke Cadillac von 2026 an in der Königsklasse des Motorsports vertreten sein soll. "Ein Einstieg von General Motors bekommt grünes Licht", berichtete der TV-Sender. Einziges US-Team ist derzeit Haas mit dem deutschen Piloten Nico Hülkenberg.

Aurubis-Chef mit Bedenken gegenüber Netzentgelte-Reform

HAMBURG - Der neue Chef des Hamburger Kupferherstellers Aurubis, Toralf Haag, äußert Bedenken gegenüber der geplanten Reform der Industrienetzentgelte. "Zu der Flexibilisierung der Netzlasten, die die Bundesnetzagentur anstrebt, können wir nur bedingt beitragen", sagte der Aurubis-Vorstandsvorsitzende der "Welt am Sonntag".



