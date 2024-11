Popcat vs. Catslap Coin: Wer gewinnt den Kampf der Katzen-Memecoins?

In dem Revier von Popcat ist nun mit Catslap ein neuer Kontrahent aufgetreten, welcher nicht davor zurückscheut, das Territorium zu markieren und mit ihren Pranken zu verteidigen. Ausgerüstet ist Catslap mit einer Reihe von Features, welche Popcat möglicherweise schon ihren Rang in der Nahrungskette ablaufen könnten. Entdecken Sie jetzt beide Katzen-Memetoken, um vor den parabolischen Anstiegen des Bullenmarktes den besten in der unterbewerteten Nische zu finden!

Popcat

Bei Popcat handelt es sich um einen der ersten Katzen-Memecoins. Dieser Sektor hat in diesem Jahr eine größere Aufmerksamkeit erreicht und etwas im Vergleich zu ihren deutlich höher bewerteten Konkurrenten - den Hunden - aufgeholt, die ungefähr gleich viel in den Haushalten vertreten sind.

Inspiriert wurde Popcat von dem bekannten Meme Oatmeal, welches eine Katze ist, die zuerst einen neutralen Gesichtsausdruck zeigt und bei einem Klick mit der Maus mit ihrem Mund ein "O" formt sowie ein Pop-Geräusch von sich gibt.

Zudem handelt es sich dabei um ein Internetspiel, an dem Nutzer auf der ganzen Welt teilnehmen und nach Ländern kategorisiert werden. Mit jedem Klick sammeln diese Punkte und können ihre Fortschritte in einer Rangliste verfolgen. Derzeit hat Russland mit weitem Abstand die Führung übernommen.

The most entertaining outcome is the most likely.



Cat keeps popping. pic.twitter.com/Qr1HKBz4wL - $POPCAT (@POPCATSOLANA) November 12, 2024

Allerdings werden aktuell keinerlei Pops gesehen, was auf ein nachlassendes Interesse verweist. Ebenso ist das X-Profil auch nicht so aktiv wie anderen Memecoins. Zwar konnten die Abonnenten über die vergangenen sieben Tage um 4,78 % auf 147.224 gesteigert werden, jedoch nahm ebenso die Aktivität um 14 % ab. Das Sentiment ist hingegen neutral.

Laut einem Beitrag des bekannten Memecoin-Analysten Murad Mahmudov sei Popcat insbesondere in Asien besonders beliebt. Zudem würde es sich nun um einen Zyklus handeln, welcher sich auf die Narrative Asien und Katzen fokussiert, wovon wiederum Popcat profitieren kann.

Zudem war es der erste Katzen-Memecoin, der eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1 Mrd. USD erreicht hat, was erst im Oktober geschah. Dies verdeutlicht, um was für eine neue Nische es sich trotz der Erfolge in diesem Jahr noch handelt. Im Unterschied dazu haben Hunde wie Dogecoin schon bis zu 89,08 Mrd. USD geschafft.

Allerdings hat Popcat auch schon einmal fast eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,94 Mrd. USD erlangt. Somit ist sie auch der am höchsten bewerteten Katzen-Memecoin, wobei sie derzeit mehr als 25 % der Nische ausmacht.

Catslap

Der neue Katzen-Memecoin Catslap ist angetreten, um den Sektor mit ihrer gnadenlosen Art aufzumischen. Denn sie fokussiert sich auf die Seite der pelzigen Freunde, welche viele Haustierhalter gerne einmal vergessen. Schließlich handelt es sich bei Katzen um Jäger und somit sind sie auch geborene Kämpfer.

Manche Katzen-Kämpfe haben eine besonders humoristische Note, da sie sich von den brutalen und blutigen Hahnenkämpfen unterscheiden. Stattdessen sind es eher Raufereien mit lustigen Geräuschen und Verhalten. Dementsprechend gibt es passendes Videomaterial in den sozialen Medien, bei dem die sie schon fast wie Geheimagenten eines Actionfilms wirken.

Insbesondere Katzen-Videos haben es der Online-Community angetan, wobei laut einer Studie des MIT aus dem Jahr 2011 sogar 15 % der Internetinhalte auf diese Vierbeiner zurückzuführen sind. Möglicherweise könnte sich Catslap für Katzenkämpfe und mehr zu einer Art Community-Portal zum Teilen von Katzen-Videos entwickeln, welches diese dafür mit $SLAP-Coins belohnt, um das Engagement zu fördern.

1k degens slappin. we mooning fast pic.twitter.com/USfvAe8Hz6 - CatSlap (@CatSlapToken) November 22, 2024

Ebenso hat das Team ein vergleichbares Klick-Spiel entwickelt. Im Gegensatz dazu schlägt allerdings Catslap einen Pepe, wobei ihr entschlossener und zorniger Gesichtsausdruck dabei besonders lustig anzusehen ist. Daher wurde dieses ikonische Meme auch für zahlreiche weitere Bilder verwendet, wie Schläge auf den SEC-Vorsitzenden, zum Pampen und mehr.

Außerdem deuten die Tokenomics mit Reserven in Höhe von 10 % für Community-Belohnungen und ebenso viel für den Entwicklungsfonds darauf hin, dass noch ein Play-to-Earn-Spiel entwickelt werden könnte. Aber auch Merchandise, Memes, Emojis für Social Media und mehr sind möglich.

Gestartet wurde er erst am 21. November mit einem IDO, welche von Teilen der Krypto-Community als besonders fair erachtet werden. Bemerkenswert ist auch, wie schnell Catslap die erste Partnerschaft mit der aufgrund ihrer Vielseitigkeit schnell an Bedeutung gewinnenden digitalen Geldbörse Best Wallet geschlossen hat. Zudem soll in weniger als 11 Tagen eine große Ankündigung erfolgen.

Popcat vs. Catslap Coin: Das ist der beste Katzen-Memecoin

Beide Katzen-Memecoins haben ein ähnliches Spiel entwickelt. Allerdings bietet lediglich Catslap ein Entwicklungspotenzial. Denn Popcat hat keinerlei strategische Reserven in den Tokenomics vorgesehen, um beispielsweise für Spiele, dApps, Marketing oder andere wichtige Aspekte für den langfristigen Erfolg zu sorgen. Im Gegensatz dazu könnte sich Catslap künftig deutlich besser entwickeln.

Auch der memetische Wert von Catslap scheint größer zu sein, als dies bei Popcat der Fall ist. Denn von Letzterer kann man lediglich ein Meme editieren, während sich die Idee von $SLAP auch noch auf viele weitere lustige Inhalte erstrecken kann, wobei der Social-Media-Kanal bereits einen ersten Eindruck verschafft.

Dennoch ist Popcat mittlerweile zu einer Berühmtheit geworden und bietet somit tendenziell eine etwas größere Sicherheit. Berücksichtigt man allerdings das innovative und langfristig ausgerichtete Konzept von Catslap, so gewährt dies auch eine gewisse Absicherung, welche Popcat hingegen nicht bieten kann.

In manchen Duellen ist das Ergebnis nicht so eindeutig, wie es bei diesem der Fall ist. Popcat ist zwar eine Berühmtheit, aber hat sich bisher nicht wirklich weiterentwickelt. Kryptoinvestoren bewerten jedoch die nützlichen Memecoins höher, was sich an den Top 6 erkennen lässt. Daher würden wir uns eindeutig für Catslap entscheiden.

Ein weiterer Grund, welcher für den $SLAP-Coin spricht, ist die besonders niedrige Marktkapitalisierung in Höhe von 24,67 Mio. USD. Somit würden bereits 100 Mio. USD mehr als eine Vervierfachung bedeuten. Andere GameFi-Memecoins wie Shiba Inu haben schon 39,3 Mrd. USD erreicht, sodass bis zu 159.303 % möglich sind - im Falle von Popcat 7.864 %.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.